Обнинский пловец на ЧМ-2019: 4 «золота» и «бронза»

В воскресенье, 18 августа, в Южной Корее завершился Чемпионат мира по водным видам спорта в категории Masters. Как мы уже писали, в них принял участие обнинский пловец Николай Скворцов. По состоянию на конец прошлой недели у него было одно «золото», а по итогам всего чемпионата завоевал 4 золотых и одну бронзовую медали.
– В этом чемпионате я участвовал впервые. И выиграл, – цитирует спортсмена портал «Обнинск.Нейм». – Теперь я считаюсь чемпионом мира в категории Masters, а также рекордсменом мира, потому что на чемпионате я поставил рекорд. Основное, что я планирую, отбор на Олимпийские игры в апреле следующего года в Токио. Сейчас я попробую подготовиться туда, постараюсь набрать норматив.
Скворцов взял четыре золота на трех дистанциях баттерфляем 50, 100 и 200 метров. «бронзу» он завоевал на одной из эстафет.
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