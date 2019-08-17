Обнинский пловец взял «золото» на Чемпионате мира

17.08.2019 14:38 165

Обнинский пловец Николай Скворцов выиграл «золото» на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщило издание «РИА Новости» в пятницу, 16 августа. Спортсмен стал сильнейшим в категории Masters (35-39 лет) на стометровке баттерфляем, проплыв дистанцию за 54,67 секунды. Фото: сетевое издание РИА Новости.



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