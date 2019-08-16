Юный «Фаер» и взрослые «Кирпичи»: в Калуге прошёл «Оранжевый мяч»

16.08.2019 08:11 103 Автор: Игорь КЛОЧЕВ, пресс-­атташе ФБКО. Фото автора.

«Like Jagger» борются до последнего (в итоге — 3-е место).

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу (3х3) «Оранжевый мяч» состоя­лись, несмотря на ненастную погоду.

Ветер и дождливая погода не помешали проведению ежегодного турнира. На соревнования заявился 41 коллектив! Соперникам приходилось одновременно сражаться и на кортах, и друг с другом, и с непогодой. Но бас­кетболисты молодцы: прибыв из разных уголков области, они стойко переносили капризы «небесной канцелярии», достойно выглядели в поединках.

Разумеется, уровень подготовки одних отличался от других, но желание играть и соревноваться было у всех.

Названия некоторых удивляли своей новизной и оригинальностью, другие выступали под прежними традиционными брендами.

В возрастных категориях места распределились следующим образом.



До 16 лет (2003 г. р. и младше)

Девушки:

1.СШ «Победа» (г. Калуга).

2. «Фаворит» (г. Козельск).

3.СШ № 1 (г. Калуга).

Юноши:

1. «Фаер», СШ № 1 (г. Калуга).

2. ДЮБК (г. Обнинск).

3. «Сухиничи-2».



17–18 лет (2001–2002 г. р.)

Девушки:

1. СШ «Победа» (г. Калуга).

2. «Жуков».

3. «Жиздра».

Юноши:

1. СШ № 1 (г. Калуга).

2. «Олимп» (Дзержинский р-­н).

3. «Луч» (Дзержинский р-­н).



19 лет и старше (2000 г. р. и старше)

Женщины:

1. «КГУ».

2. «Обнинск».

3. «Сухиничи».

Мужчины:

1. «Кирпич» (г. Калуга).

2. «Телега» (г. Балабаново).

3. «Like Jagger» (г. Калуга).

Софья Дикарёва (в середине). Эмоции переполняют!

Добрых слов заслуживают призы — командные кубки за 1-е места и красочные жетоны 3 степеней. В награждении принимал участие министр спорта Калужской области Алексей Логинов.

Лучшим игрокам в каждой группе были вручены индиви­ду­альные призы от генерального спонсора — одной из групп охранных предприятий.

Турнир прошёл в целом на высоком уровне!

P.S.: Названия команд и их локация иногда приведены условно, потому как некоторые игроки выступали за коллективы из других населённых пунктов, но это — не принципиально. Главное — участие и игра по правилам!

Эта статья была опубликована в №33 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.08.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.