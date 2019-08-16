Юный «Фаер» и взрослые «Кирпичи»: в Калуге прошёл «Оранжевый мяч»

«Like Jagger» борются до последнего (в итоге — 3-е место).
Всероссийские массовые соревнования по баскетболу (3х3) «Оранжевый мяч» состоялись, несмотря на ненастную погоду.
Ветер и дождливая погода не помешали проведению ежегодного турнира. На соревнования заявился 41 коллектив! Соперникам приходилось одновременно сражаться и на кортах, и друг с другом, и с непогодой. Но баскетболисты молодцы: прибыв из разных уголков области, они стойко переносили капризы «небесной канцелярии», достойно выглядели в поединках.
Разумеется, уровень подготовки одних отличался от других, но желание играть и соревноваться было у всех.
Названия некоторых удивляли своей новизной и оригинальностью, другие выступали под прежними традиционными брендами.
В возрастных категориях места распределились следующим образом.
До 16 лет (2003 г. р. и младше)
Девушки:
1.СШ «Победа» (г. Калуга).
2. «Фаворит» (г. Козельск).
3.СШ № 1 (г. Калуга).
Юноши:
1. «Фаер», СШ № 1 (г. Калуга).
2. ДЮБК (г. Обнинск).
3. «Сухиничи-2».
17–18 лет (2001–2002 г. р.)
Девушки:
1. СШ «Победа» (г. Калуга).
2. «Жуков».
3. «Жиздра».
Юноши:
1. СШ № 1 (г. Калуга).
2. «Олимп» (Дзержинский р-н).
3. «Луч» (Дзержинский р-н).
19 лет и старше (2000 г. р. и старше)
Женщины:
1. «КГУ».
2. «Обнинск».
3. «Сухиничи».
Мужчины:
1. «Кирпич» (г. Калуга).
2. «Телега» (г. Балабаново).
3. «Like Jagger» (г. Калуга).
Софья Дикарёва (в середине). Эмоции переполняют!
Добрых слов заслуживают призы — командные кубки за 1-е места и красочные жетоны 3 степеней. В награждении принимал участие министр спорта Калужской области Алексей Логинов.
Лучшим игрокам в каждой группе были вручены индивидуальные призы от генерального спонсора — одной из групп охранных предприятий.
Турнир прошёл в целом на высоком уровне!
P.S.: Названия команд и их локация иногда приведены условно, потому как некоторые игроки выступали за коллективы из других населённых пунктов, но это — не принципиально. Главное — участие и игра по правилам!
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