«Калуга» начинает серию из трёх выездных матчей

Днём в пятницу, 16 августа, футбольный клуб «Калуга» в Химках сыграет с местной командой в рамках первенства России во втором дивизионе. Игра начнется в 13:00.

В турнирной таблице «Калуга» на данный момент занимает четвёртое место, а «Химки-М» - десятое. Но команды разделяет всего три очка.

Главный тренер «Калуги» Константин ДЗУЦЕВ накануне игры заявил, что соперник стал сильнее в этом году:

- Однозначно, команда [«Химки-М»] стала крепче, - приводит его слова пресс-служба клуба. - Два фактора сказались: во-первых, молодые футболисты набрались опыта, прибавили в тактическом и техническом мастерстве, окрепли физически, стали понимать предъявляемые требования. Сменился в команде тренер, и они стали более организованными. Второй фактор, который скажется на игре – пока непонятно, в какую сторону – привлечение в команду футболистов из главной команды. Приходят системообразующие футболисты, которые выходят и в основном составе «Химок» в ФНЛ, где команда идет на первом месте. Это укрепляет молодых футболистов, придает им чувство уверенности. Те игры, которые я посмотрел, навели меня на мысль, что нас ждет непростой матч, и сейчас говорить о том, что это молодые команды, не имеет никакого смысла. Уровень этих команд очень серьезен. Даже некоторые «взрослые» команды нашей лиги выглядят хуже, чем те же «Химки-М», «Строгино» и даже «Ротор-2», не имеющий в своем активе очков. Но по организации игры, мастерству, молодые игроки зачастую даже превосходят тех опытных игроков, которые есть в других командах. Поэтому матч будет непростым, и мы к нему очень серьезно готовимся. Понимаем, что соперник на своем поле будет стремиться добиться результата, но многое будет зависеть от того, каких именно игроков дадут из главной команды и в их количестве. Ждем хорошей интересной игры и надеемся, что результат будет в нашу пользу.

Также сегодня стало известно, что домашний матч «Калуги» с «Рязанью» перенесен с 23 августа на 23 октября из-за участия рязанцев в Кубке России. В результате калужскую команду ждут три подряд выездных поединка: после Химок футболисты сыграют 30 августа в Липецке, а 6 сентября – в Раменском.