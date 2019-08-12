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Четыре гола за тайм: «Калуга» сыграла вничью с туляками

12.08.2019 13:39 0 324 Дмитрий Ивьев, Фото: ФК «Калуга».

В прошедшую пятницу, 9 августа, футбольный клуб «Калуга» провёл очередной матч в рамках зоны «Центр» первенства России во втором дивизионе.

В Анненках наша команда принимала «Химик-Арсенал» из Тульской области.
Все голы зрители увидели в первом тайме. Сначала отличились калужане, потом гости забили дважды ударами с близкого расстояния, а в концовке тайма «Калуга» сравняла счёт.

Вторая полвина матча забитыми мячами зрителей не порадовала.

После четырёх туров «Калуга» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего брянского «Динамо» на 5 очков.

Протокол матча:

9 августа. Калуга. Стадион «Анненки». 750 зрителей.

«Калуга» — «Химик-Арсенал» — 2:2

Голы: Романюк, 5, Суханов, 45+ — Борсяков, 16, Ивакин, 37.
«Калуга»: Павлов, Баранов, Новицкий, Волгин, Фомин, Хахалев (Галась, 73), Дубровин, Евстигнеев (Семин, 56), Романюк (Маслаков, 65), Маскаев (Жердев, 63), Суханов (Демин, 88).

«Химик»: Герасимов, Иванов, Крикуненко, Злобин, Петров, Рыжов, Борсяков, Ивакин, Беликов, Мингазов (Идрисов, 81), Аджоев (Изотов, 60).

Предупреждены: Евстигнеев, 14, Дубровин, 65 — Петров, 30, Изотов, 71 (все — грубая игра), Рыжов, 89 (неспортивное поведение).

Судьи: А. Качанов, К. Шорин  (оба — Орел), А. Пелых (Санкт-Петербург).

Инспектор: В.В. Федулов (Рязань).


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ФК «Калуга».
Тэги: спорт футбол фк калуга
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