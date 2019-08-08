Обнинские волейболистки вышли в 1/8 чемпионата Европы

Обнинские волейболистки Мария Бочарова и Мария Воронина в четверг, 8 августа, обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Турнир в эти дни проходит в Москве.
В утреннем поединке соперницей нашей пары были спортсменки из Чехии. И наши девушки одержали победу в трёх партиях - 2:1 (21-13, 18-21, 15-12).
Еще одна наша спортсменка Светлана Холомина также продолжает борьбу за медали. В паре с представительницей Краснодарского края Надеждой Макрогузовой обнинская волейболистка вышла в 1/16 финала, сообщает пресс-служба ВК «Обнинск».
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