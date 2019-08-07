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Обнинские Маши выиграли второй матч на чемпионате Европы

07.08.2019 14:17 0 523 Дмитрий Ивьев
Обнинские Маши выиграли второй матч на чемпионате Европы

Пляжные волейболистки из Обнинска продолжают успешно выступать на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Москве. В среду, 7 августа, Мария Бочарова и Мария Воронина обыграли норвежский дуэт - 2:1 (16:21, 21:14, 15:10).

В первом круге наши спортсменки в двух партиях обыграли дуэт из Австрии.

Пока Бочарова и Воронина лидируют в своей группе. Утром в четверг, 8 августа, они сыграют с парой из Чехии. Начало - в 9:30.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: спорт волейбол
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