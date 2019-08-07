Обнинские Маши выиграли второй матч на чемпионате Европы

Пляжные волейболистки из Обнинска продолжают успешно выступать на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Москве. В среду, 7 августа, Мария Бочарова и Мария Воронина обыграли норвежский дуэт - 2:1 (16:21, 21:14, 15:10).

В первом круге наши спортсменки в двух партиях обыграли дуэт из Австрии.

Пока Бочарова и Воронина лидируют в своей группе. Утром в четверг, 8 августа, они сыграют с парой из Чехии. Начало - в 9:30.