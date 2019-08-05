«Калуга» сыграет в Анненках за выход в 1/32 финала Кубка России

Вечером в понедельник, 5 августа, на стадионе в Анненках футбольный клуб «Калуга» проведёт матч 1/64 финала Кубка России. Соперник – белгородский «Салют». Игра начнётся в 18:30.

Победитель этой пары в 1/32 финала сыграет с воронежским «Факелом», выступающим в Футбольной национальной лиге.

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