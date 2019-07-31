Определился возможный соперник «Калуги» в 1/32 Кубка России

В случае выхода в 1/32 финала Кубка России «Калуга» сыграет с воронежским «Факелом», выступающим ныне в ФНЛ. Об этом стало известно во время жеребьёвки в Москве во вторник, 30 июля.

Матчи 1/32 финала запланированы на 21 августа.

Напомним, в 1/64 финала Кубка калужане сыграют с белгородским «Салютом». Игра пройдёт в Анненках в понедельник, 5 августа. Начало – в 18:30.