Опубликовано полное расписание игр «Калуги» в новом сезоне

Профессиональная футбольная лига в четверг, 4 июля, представила проект календаря группы «Центр» во втором дивизионе первенства России по футболу. В этом турнире, напомним, будет участвовать футбольный клуб «Калуга».
Стартует сезон во вторник, 16 июля. Завершится – 30 мая следующего года. Отметим, что в расписании ещё возможны небольшие изменения, о которых организаторы сообщат позже.
Расписание игр «Калуги» в сезоне 2019/20 (хозяева поля указаны первыми):
1-й тур, 16 июля (вторник)
«Ротор»-2 (Волгоград) — «Калуга»
2-й тур, 24 июля (среда)
«Калуга» — «Квант» (Обнинск)
3-й тур, 01 августа (четверг)
«Строгино» (Москва) — «Калуга»
4-й тур, 13 августа (вторник)
«Калуга» — «Химик-Арсенал» (Новомосковск)
5-й тур, 25 августа (воскресенье)
«Химки-М» (Химки) — «Калуга»
6-й тур, 02 сентября (понедельник)
«Калуга» — «Рязань»
7-й тур, 15 сентября (воскресенье)
«Металлург» (Липецк) — «Калуга»
8-й тур, 22 сентября (воскресенье)
«Сатурн» (Раменское) — «Калуга»
9-й тур, 29 сентября (воскресенье)
«Калуга» — «Динамо» (Брянск)
10-й тур, 08 октября (вторник)
«Салют» (Белгород) — «Калуга»
11-й тур, 13 октября (воскресенье)
«Калуга» — «Арарат» (Москва)
12-й тур, 20 октября (воскресенье)
«Зоркий» (Красногорск) — «Калуга»
13-й тур, 27 октября (воскресенье)
«Калуга» — «Сокол» (Саратов)
14-й тур, 03 ноября (воскресенье)
«Квант» — «Калуга»
15-й тур, 10 ноября (воскресенье)
«Калуга» — «Строгино»
16-й тур, 29 марта (воскресенье)
«Химик-Арсенал» — «Калуга»
17-й тур, 04 апреля (суббота)
«Калуга» — «Химки-М»
18-й тур, 12 апреля (воскресенье)
«Рязань» — «Калуга»
19-й тур, 18 апреля (суббота)
«Калуга» — «Металлург»
20-й тур, 25 апреля (суббота)
«Калуга» — «Сатурн»
21-й тур, 29 апреля (среда)
«Динамо» — «Калуга»
22-й тур, 03 мая (воскресенье)
«Калуга» — «Салют»
23-й тур, 11 мая (понедельник)
«Арарат» — «Калуга»
24-й тур, 17 мая (воскресенье)
«Калуга» — «Зоркий»
25-й тур, 24 мая (воскресенье)
«Сокол» - «Калуга»
26-й тур, 30 мая (суббота)
«Калуга» — «Ротор»-2
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