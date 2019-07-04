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Опубликовано полное расписание игр «Калуги» в новом сезоне

04.07.2019 12:31 0 401 Дмитрий Ивьев, Фото: ФК «Калуга».
Опубликовано полное расписание игр «Калуги» в новом сезоне

Профессиональная футбольная лига в четверг, 4 июля, представила проект календаря группы «Центр» во втором дивизионе первенства России по футболу. В этом турнире, напомним, будет участвовать футбольный клуб «Калуга».

Стартует сезон во вторник, 16 июля. Завершится – 30 мая следующего года. Отметим, что в расписании ещё возможны небольшие изменения, о которых организаторы сообщат позже.

Расписание игр «Калуги» в сезоне 2019/20 (хозяева поля указаны первыми):

1-й тур, 16 июля (вторник)
«Ротор»-2 (Волгоград) — «Калуга»

2-й тур, 24 июля (среда)
«Калуга» — «Квант» (Обнинск)

3-й тур, 01 августа (четверг)
«Строгино» (Москва) — «Калуга»

4-й тур, 13 августа (вторник)
«Калуга» — «Химик-Арсенал» (Новомосковск)

5-й тур, 25 августа (воскресенье)
«Химки-М» (Химки) — «Калуга»

6-й тур, 02 сентября (понедельник)
«Калуга» — «Рязань»

7-й тур, 15 сентября (воскресенье)
«Металлург» (Липецк) — «Калуга»

8-й тур, 22 сентября (воскресенье)
«Сатурн» (Раменское) — «Калуга»

9-й тур, 29 сентября (воскресенье)
«Калуга» — «Динамо» (Брянск)

10-й тур, 08 октября (вторник)
«Салют» (Белгород) — «Калуга»

11-й тур, 13 октября (воскресенье)
«Калуга» — «Арарат» (Москва)

12-й тур, 20 октября (воскресенье)
«Зоркий» (Красногорск) — «Калуга»

13-й тур, 27 октября (воскресенье)
«Калуга» — «Сокол» (Саратов)

14-й тур, 03 ноября (воскресенье)
«Квант» — «Калуга»

15-й тур, 10 ноября (воскресенье)
«Калуга» — «Строгино»

16-й тур, 29 марта (воскресенье)
«Химик-Арсенал» — «Калуга»

17-й тур, 04 апреля (суббота)
«Калуга» — «Химки-М»

18-й тур, 12 апреля (воскресенье)
«Рязань» — «Калуга»

19-й тур, 18 апреля (суббота)
«Калуга» — «Металлург»

20-й тур, 25 апреля (суббота)
«Калуга» — «Сатурн»

21-й тур, 29 апреля (среда)
«Динамо» — «Калуга»

22-й тур, 03 мая (воскресенье)
«Калуга» — «Салют»

23-й тур, 11 мая (понедельник)
«Арарат» — «Калуга»

24-й тур, 17 мая (воскресенье)
«Калуга» — «Зоркий»

25-й тур, 24 мая (воскресенье)
«Сокол» - «Калуга»

26-й тур, 30 мая (суббота)
«Калуга» — «Ротор»-2


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ФК «Калуга».
Тэги: спорт футбол фк калуга
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