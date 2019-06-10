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Крутое пике: молодежку «Калуги» и «Космонавтов» разгромили с хоккейным счётом

10.06.2019 08:25 5 1276 Сергей ПЕТРОВ, Фото: ИД «Волгоградская правда» / Андрей Павлов
Крутое пике: молодежку «Калуги» и «Космонавтов» разгромили с хоккейным счётом

На этих выходных состоялись очередные игры Первенства России в третьем дивизионе. Там выступает молодёжный состав калужского клуба «Калуга-М» и ФК «Космонавт» из Калуги. Первые в субботу, 8 июня, приехали в Волгоград, чтобы сразиться с местным «Торпедо». Вторые побывали в Старом Осколе, где встретились с одним из лидеров зоны «ОЭМК».

Молодёжка числится в аустайдерах чемпионата и сумела подтвердить свой статус в матче с волжанами. Игра закончилась с хоккейным счётом 9:1.

Причём двое торпедовцев сумели оформить в ворота калужан по хет-трику. Гол престижа молодым «космонавтам» удалось забить при счете 4:1. После семи игр калужская молодёжка с нулем в графе «очки» находится на последнем месте. 

Второй калужский клуб, также выступающий в первенстве – ФК «Космонавт» - с тремя очками занимает третью строчку с конца. Это стало возможным благодаря победе в калужском дерби, которая в активе калужан первая и последняя. Все остальные игры они проиграли.

В том числе и в последнем матче, который также проходил 8 июня. Игра завершилась со счетом 12:1. В составе старооскольцев также двое игроков отметились хет-триком.

Справедливости ради стоит сказать, что подобный счет в третьем дивизионе не редкость. Тот же «Торпедо» туром ранее обыграл со счетом 8:1 молодёжку липецкого «Металлурга».


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
Фото: ИД «Волгоградская правда» / Андрей Павлов
Тэги: спорт футбол
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