«Калуга» поборется за место в пятёрке сильнейших

В воскресенье, 2 июня, состоятся последние игры в зоне «Центр» Первенства России.
Калужский клуб примет у себя в гостях московский «Химик». И эта встреча обещает быть весьма интересной. Ведь каждая из команд может улучшить свое положение по итогам встречи.
На данный момент «Химик» находится на 8-й позиции и в случае победы может подняться на строчку.
А «Калуга» с 35 очками находится на шестой строчке. На одно очко космонавтов опережает «Зоркий», но он уже выступает в роли статиста, так как отыграл все свои игры. Так что в случае победы наш клуб потеснит футболистов из Красногорска. Такой расклад возвожет только в случае нашей победы, так как и по личным встречам, и по разнице забитых и пропущенных мы уступаем «Зоркому».
Начало встречи в Аненнках назначено на 17:00
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