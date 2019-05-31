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«Калуга» поборется за место в пятёрке сильнейших

31.05.2019 11:19 0 333 Сергей ПЕТРОВ
«Калуга» поборется за место в пятёрке сильнейших

В воскресенье, 2 июня, состоятся последние игры в зоне «Центр» Первенства России. 

Калужский клуб примет у себя в гостях московский «Химик». И эта встреча обещает быть весьма интересной. Ведь каждая из команд может улучшить свое положение по итогам встречи.

На данный момент «Химик» находится на 8-й позиции и в случае победы может подняться на строчку.

А  «Калуга» с 35 очками находится на шестой строчке. На одно очко космонавтов опережает «Зоркий», но он уже выступает в роли статиста, так как отыграл все свои игры. Так что в случае победы наш клуб потеснит футболистов из Красногорска. Такой расклад возвожет только в случае нашей победы, так как и по личным встречам, и по разнице забитых и пропущенных мы уступаем «Зоркому».

Начало встречи в Аненнках назначено на 17:00


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: спорт футбол
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