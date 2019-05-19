Калужанин переплыл Босфор в 69 лет

— Я Босфор проплыл практически без подготовки. Представляете, 2,5 часа в воде! — рассказывает Валентин ЧЕРНОВ. — Глубина — 60–80 метров. Когда обычно плывёшь, дно видишь, а тут — нет. Кругом только тёмное пространство. Главное, об этом не задумываться, а то становится жутковато. При этом попасть на Босфор сложно. На Россию выделяется только 22 места. Регистрация идёт очень быстро — минут 10, чуть зазевался — и всё.

Время вспять

Спортсмен показывает множество своих наград — медалей и грамот. Одни за триатлон в России, другие — в Европе. И все они завоёваны в том зрелом возрасте, когда многие уже списывают себя со счетов, полагая, что их время прошло. Впрочем, глядя на стройного, улыбчивого и невероятно обаятельного Валентина, мысли о возрасте вообще не возникают.

— Как-­то я выступал в Сестрорецке. Трасса проходила по частному сектору. На завалинках сидели мои ровесники — бабушки, ­дедушки. Увидели меня и говорят: «Ну и зачем тебе это нужно, сынок?», — смеётся Валентин.

Валентин ЧЕРНОВ. Зимний трейл в Калуге.

В свои 73 года он продолжает работать, да ещё и каждый день находит время для занятий спортом.

— Для меня не пойти в спортзал — всё равно, что не почистить зубы или не попить вкусный кофе, который готовит моя жена, — говорит Валентин. — Полтора часа занимаюсь на велотренажёрах, беговых дорожках, плаваю в бассейне. Все тренировки расписаны. Обязательно отрабатываю выносливость и дыхание.

Вообще, я спортом профессионально занимался в молодости, у меня юношеский КМС по биатлону и шоссейным велогонкам. Да и всегда вёл довольно активный образ жизни. А когда мне было 68 лет, средняя дочь увлеклась плаванием в открытой воде, предложила попробовать. И у меня будто второе дыхание открылось, появилось столько энергии!

Спортивный дух

Для того чтобы у Валентина не возникало желания прогулять или проспать тренировку, он ставит перед собой задачи: выступления на состязаниях, к которым нужно подойти в максимально хорошей форме.

2018 год. Выступление в Бронницах.

— Порой через силу иду на тренировку, зная, что через месяц у меня будут соревнования. Выбираю их таким образом, чтобы было месяца полтора на подготовку. Как правило, сезон начинается в мае, а заканчивается в октябре. В этом году в июне планирую побывать на триатлоне в Завидово, в сентябре — в Москве, кроме того, на забеге «Белые ночи» в Санкт-­Петербурге и на каком-нибудь зарубежном состязании. Мне просто необходимо через каждые два месяца бежать, плыть, ехать на велосипеде. Сейчас я готовлюсь к чемпио­нату Европы в Казани. Все, кто будет выступать, автоматически попадают в сборную России, должны быть в единой форме. Экипировка довольно дорогая. Пытался спонсоров найти, но, увы, мало менеджеров, которые мыслят прогрессивно. Со всех плакатов смотрят красивые девушки, накаченные парни. А вы покажите обычного человека, который достиг высот в таком возрасте.

Спустя рукава

Валентин признаётся, что иногда после российских соревнований у него остаётся неприятный осадок.

— Как-­то я был на состязаниях на Истринском водохранилище. О технике без­опасности даже речи не идёт! Когда я плыву за рубежом, чувствую себя спокойно, знаю: если со мной что-­то случится, тут же придут на помощь. Помню, переплывал Босфор, просто очки поправил, а три лодки со спасателями сразу же около меня оказались.

В Калуге я участвовал в зимнем забеге «По лосиным следам». Совершенно ужасная организация. Даже туалетов приличных не оказалось! А ведь соревнования — это праздник! Огромных затрат они не требуют, более того, развивают туризм. Приезжая с супругой в какой-­то город, я обязательно планирую, куда мы сходим, что посмотрим.

Малоярославец. Трейл.

Каждому по цели

Валентин говорит, что многим пенсионерам не хватает общения, они чувствуют себя ненужными, одинокими. Он считает, что спорт может решать эту проблему.

— Мы часто бываем за границей, у иностранцев на пенсии жизнь только начинается. В той же Испании пожилые люди — фанаты петанка. Каждую неделю проходят всевозможные соревнования. Это не только позволяет им держать себя в тонусе, но и даёт общение, которое в нашем возрасте порой столь дефицитно. Почему бы и нам не взять с них пример? Если сказать человеку, чтобы он занимался скандинавской ходьбой, проходил каждый день с палками столько-то километров, мол, это полезно для здоровья, единицы смогут долго этим заниматься. Но, когда ему скажешь: «Ты с палочками ходи, а через месяц будут соревнования, например, «Терепец» против «Кубяка», — поверьте, совершенно другой эффект.

Италия. Чемпионат в открытой воде.

Калуге пора быть не только промышленным лидером, но и лидером социального общения.

Мне спорт даёт дополнительную радость в жизни. Гормональный фон во время занятий меняется, даже болячки уходят.

Эта статья была опубликована в №20 газеты «Калужский перекрёсток» от 15.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.