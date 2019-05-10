Клинок ломается на счастье: как чемпионка России тренирует детей в Калуге

Формула успеха мастера спорта международного класса, двукратной чемпионки России по фехтованию Анны ЧЕГОДАЕВОЙ: труд, немного везения и… счастливая примета, подаренная министром.

— Отрабатываем атаку с переводом! Встали, к бою!

Несколько юных фехтовальщиц лет 10, выслушав указания своего тренера, берут шпаги и приступают к выполнению задания. Спортивный зал наполняется лязгом ударяемых друг о друга шпаг. Анна Чегодаева внимательно следит за работой своих учениц, время от времени поправляет их:

— Аня, встань чуть подальше! Лиза, плечи назад! Куда ты завалилась?

Светлые волосы собраны в косу, минимум косметики, невысокого роста — Анна выглядит юной и кажется совсем не строгой. Но нескольких минут общения с ней хватает, чтобы понять: за внешней лёгкостью и обаянием стоит твёрдый, цельный характер. Без него в спорте делать нечего.

За компанию

— Я пришла в фехтование, когда мне было 12 лет, причём случайно — за компанию с одноклассницей. До этого перепробовала кучу секций и кружков: и плавание, и лёгкую атлетику, и волейбол, а ещё музыку, танцы, художественную школу. Как-то к нам в класс набирать группу пришла тренер по фехтованию. Подружка-одноклассница загорелась этой идеей. Но идти одной ей было страшно, поэтому она позвала с собой меня. Через какое-то время подруга секцию бросила, а я осталась. Постепенно занятия затягивали всё больше, стало получаться, и я оказалась в своей группе в числе лучших.

Второй папа

— Примерно через полгода я перешла к другому тренеру — Юрию Юрьевичу Хозикову, который является основателем нашей спортивной школы. Он на тот момент с начинающими спортсменами вообще не занимался, у него была взрослая группа, в которой тренировались кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Помню тот день, когда Юрий Юрьевич согласился посмотреть меня. «Давай посмотрим, что ты умеешь», — сказал он. Я страшно волновалась, у меня тряслись руки и ноги. После урока Юрий Юрьевич сказал, что будет заниматься со мной.

Человек-­легенда. ​Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, основатель школы фехтования в Калуге Юрий ХОЗИКОВ.

Работать с ним мне очень понравилось. У нас была сильная эмоциональная связь: я считаю его своим вторым папой. Тренером Юрий Юрьевич был достаточно строгим, нацеленным на результат, но именно благодаря ему я прочувствовала, что фехтование — это прежде всего игра ума, а поединок между фехтовальщиками — всегда тактическая схватка, во время которой спортсмен постоянно должен анализировать ситуацию и принимать быстрые решения.

Уставала от тренировок сильно, но получала от них невероятное удовольствие. Поэтому, когда после окончания школы мне предложили продолжить спортивную карьеру и поступить в Московское училище олимпийского резерва, я сразу же согласилась. Правда, для этого мне поставили условие: на Первенстве России я должна вой­ти в тройку сильнейших спортсменов. С поставленной задачей справилась: заняла тогда третье место.

Пахать и пахать

В училище Анна поступила в 1999-м. К чемпионскому титулу шла долгих 7 лет, и путь этот не был усеян розами. На сборах она проводила по 200 дней в году. На фехтовальной дорожке тренировалась по 10 часов в сутки. Параллельно училась в Российском государственном университете физической культуры и спорта.

— Когда я была кадетом, а потом юниором, обстоятельства складывались так, что я не попадала на Первенства Европы, мира. По очкам была всё время где-­то около, но всегда немного чего-­то не хватало. И только когда перешла во взрослую категорию, потихоньку начала завоёвывать место в сборной страны. Это было тоже непросто, потому что в нашей возрастной группе была очень высокая конкуренция. Обычно на группу бывает 3–4 сильных спортсмена, остальные — на голову ниже. Нас же было человек 8 фехтовальщиц примерно одинакового уровня, которые между собой конкурировали. Поэтому мне потребовалось больше времени, чтобы проявить себя.

Фехтование — это прежде всего хорошая реакция, способность просчитывать и анализировать.

Ну и определённое везение тоже должно быть. Можно пахать и пахать, но если сегодня не твой день, то ничего не получится. Должна быть звезда, которая в нужный день встанет как надо, и тогда всё сложится.

Счастливая примета

Такой звёздный день в жизни Анны — тогда она носила фамилию Буболева и именно под ней вошла в историю российского фехтования — настал в августе 2006 года на Первенстве России.

— Соревнования проходили в Подмосковье, в Лобне. Мне там очень нравилось. Зал, в котором проходили состязания, был, можно сказать, мой: мне в нём всегда везло. Соперники у меня были сильные. В финале я фехтовала с олимпийской чемпионкой. В тот день у меня был очень хороший настрой. Я знала, что выиграю. И выиграла, причём с большим перевесом в счёте: 15:7. У моей соперницы шансов не было.

Уверенности Анне придавала и счастливая примета, которую накануне ей подарил Павел Колобков, тоже спортсмен-­фехтовальщик, а ныне — министр спорта РФ.

— Мы вместе с ним тренировались в зале ЦСКА. Работая на мишени, я сломала клинок шпаги. Павел Анатольевич, увидев моё огорчение, подошёл ко мне и сказал: «Не переживай. Значит, ты хорошо выступишь на соревнованиях». Я удивилась: «Это как?» — «У меня есть примета, и я тебе её дарю, — ответил Колобков. — Если перед соревнованиями работаешь на мишени и у тебя на выходе ломается клинок, то это означает, что ты находишься в отличной форме и у тебя всё будет хорошо».

В следующий раз Анна сломала клинок через год, в 2007-м, незадолго до Первенства России. Эти состязания оказались для неё тоже успешными: спортсменка стала на них серебряным призёром.

— У меня были все шансы на победу, но, к сожалению, я получила травму колена, поэтому фехтовать за 1-е место не могла физически: делать выпады была не в состоянии. А после соревнований вообще не могла наступить на ногу.

— «Корона» после успешных выступлений не вырастала?

— Бывало. Но жизнь быстро ставила на место. Первым стать легко — сложно удержаться. Спорт — это такая сфера, где ты постоянно должен доказывать, что достоин победы.

Тренер по фехтованию

— Теперь мы с вами будем отрабатывать защиту, — объясняет новую задачу своим ученицам Анна. — Сначала — с позиции, когда инициатива у вас, а потом — когда инициатива у соперника. Мы должны уметь делать и так, и так.

Сейчас Анна Чегодаева выходит на фехтовальную дорожку уже как тренер. Из большого спорта она ушла в 2009 году, когда родилась её старшая дочь и нужно было выбирать: либо карьера, либо ребёнок.

— Я поняла, что делать такой выбор не хочу и на какое-­то время ушла из спорта.

Потом у неё родились ещё двое детей. В фехтование Анна вернулась два года назад в новом качестве.

— Спасибо руководству школы, которое пошло навстречу и сделало удобное расписание, которое позволяет мне совмещать тренерскую работу с семьёй. У меня около 40 учеников в возрасте от 7 до 15 лет. Тренировать — это даже сложнее, чем самому быть спортсменом. Часто бывают тренерские сомнения, особенно после соревнований: а вдруг это не моё? А если у меня не получится донести до детей всё, что я знаю и умею? Смогу ли я вложить в своих учеников какие-­то ценности, привить навыки, которые затем пригодятся им не только в спорте, но вообще в жизни? А потом вспоминаю слова, которые мне часто говорил Юрий Юрьевич: «Делай, что должно, и будь, что будет. Главное — делай своё дело хорошо».

«Маска, я тебя знаю!»

Эта статья была опубликована в №18 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.