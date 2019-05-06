«Калуга» разгромила рязанцев в Анненках

В прошедшую субботу, 4 мая, на стадионе в Анненках футбольный клуб «Калуга» в рамках первенства России во втором дивизионе принимал команду «Рязань».

Наша команда открыла счёт уже на третьей минуте, увеличила преимущество к 11-й, а во втором тайме отличилась ещё трижды.

Видео голов.

Эта победа позволила «Калуге» подняться на шестое место в турнирной таблице. В сезоне калужанам осталось провести четыре игры. Ближайшая – 11 мая в «Саратове» против местного «Сокола».

Протокол матча:

4 мая. Калуга. Стадион «Анненки».

«Калуга» — «Рязань» — 5:0

Голы: Волгин, 3, Суханов, 11, Семин, 70, Романюк, 81, Галась, 83.

«Калуга»: Бородько, Ярославцев, Боровков (Романюк, 76), Авагимян, Фомин, Волгин, Дубровин, Фатихов (Семин, 61), Жердев (Бондаренко, 89), Баранов (Евстигнеев, 53), Суханов (Галась, 82).

«Рязань»: Правкин, Ваганов (Шанин, 24, Зайцев, 73), Ващенко, Гришин, Лабзин, Малахов, Абовян (Климашин, 63), Зубков (Кулешов, 78), Маричев, Журавлев (Мещеряков, 65), Баев.

Предупреждены: Боровков, 51 (грубая игра) — Журавлев, 57 (неспортивное поведение), Зайцев, 79 (срыв перспективной атаки).

Судьи: А. Лапатухин, М. Каюмов, А. Ануфриев (все — Москва).

Инспектор: Д.И. Любин (Санкт-Петербург).

Турнирная таблица