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«Калуга» разгромила рязанцев в Анненках

06.05.2019 13:27 0 237 Дмитрий Ивьев, Фото: ФК «Калуга».
«Калуга» разгромила рязанцев в Анненках

В прошедшую субботу, 4 мая, на стадионе в Анненках футбольный клуб «Калуга» в рамках первенства России во втором дивизионе принимал команду «Рязань».

Наша команда открыла счёт уже на третьей минуте, увеличила преимущество к 11-й, а во втором тайме отличилась ещё трижды.

 

Видео голов.

Эта победа позволила «Калуге» подняться на шестое место в турнирной таблице. В сезоне калужанам осталось провести четыре игры. Ближайшая – 11 мая в «Саратове» против местного «Сокола».

Протокол матча:

4 мая. Калуга. Стадион «Анненки».

«Калуга» — «Рязань» — 5:0

Голы: Волгин, 3, Суханов, 11, Семин, 70, Романюк, 81, Галась, 83.

«Калуга»: Бородько, Ярославцев, Боровков (Романюк, 76), Авагимян, Фомин, Волгин, Дубровин, Фатихов (Семин, 61), Жердев (Бондаренко, 89), Баранов (Евстигнеев, 53), Суханов (Галась, 82).

«Рязань»: Правкин, Ваганов (Шанин, 24, Зайцев, 73), Ващенко, Гришин, Лабзин, Малахов, Абовян (Климашин, 63), Зубков (Кулешов, 78), Маричев, Журавлев (Мещеряков, 65), Баев.

Предупреждены: Боровков, 51 (грубая игра) — Журавлев, 57 (неспортивное поведение), Зайцев, 79 (срыв перспективной атаки).

Судьи: А. Лапатухин, М. Каюмов, А. Ануфриев (все — Москва).

Инспектор: Д.И. Любин (Санкт-Петербург).

Турнирная таблица

Место Команда Игры Очки
1  Торпедо Москва 22 53
2  Сокол 22 52
3  Металлург Лп 22 41
4  Динамо-Брянск 22 39
5  Зоркий 22 36
6  Калуга 22 29
7  Химик Нм 22 28
8  Квант 22 27
9  Салют Белгород 22 27
10  Ротор-2 22 26
11  Рязань 22 24
12  Сатурн 22 16
13  Строгино 22 14
14  Химки-М 22 12

 


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ФК «Калуга».
Тэги: спорт футбол фк калуга
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