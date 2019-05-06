«Калуга» разгромила рязанцев в Анненках

В прошедшую субботу, 4 мая, на стадионе в Анненках футбольный клуб «Калуга» в рамках первенства России во втором дивизионе принимал команду «Рязань».
Наша команда открыла счёт уже на третьей минуте, увеличила преимущество к 11-й, а во втором тайме отличилась ещё трижды.
Видео голов.
Эта победа позволила «Калуге» подняться на шестое место в турнирной таблице. В сезоне калужанам осталось провести четыре игры. Ближайшая – 11 мая в «Саратове» против местного «Сокола».
Протокол матча:
4 мая. Калуга. Стадион «Анненки».
«Калуга» — «Рязань» — 5:0
Голы: Волгин, 3, Суханов, 11, Семин, 70, Романюк, 81, Галась, 83.
«Калуга»: Бородько, Ярославцев, Боровков (Романюк, 76), Авагимян, Фомин, Волгин, Дубровин, Фатихов (Семин, 61), Жердев (Бондаренко, 89), Баранов (Евстигнеев, 53), Суханов (Галась, 82).
«Рязань»: Правкин, Ваганов (Шанин, 24, Зайцев, 73), Ващенко, Гришин, Лабзин, Малахов, Абовян (Климашин, 63), Зубков (Кулешов, 78), Маричев, Журавлев (Мещеряков, 65), Баев.
Предупреждены: Боровков, 51 (грубая игра) — Журавлев, 57 (неспортивное поведение), Зайцев, 79 (срыв перспективной атаки).
Судьи: А. Лапатухин, М. Каюмов, А. Ануфриев (все — Москва).
Инспектор: Д.И. Любин (Санкт-Петербург).
Турнирная таблица
|Место
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Торпедо Москва
|22
|53
|2
|Сокол
|22
|52
|3
|Металлург Лп
|22
|41
|4
|Динамо-Брянск
|22
|39
|5
|Зоркий
|22
|36
|6
|Калуга
|22
|29
|7
|Химик Нм
|22
|28
|8
|Квант
|22
|27
|9
|Салют Белгород
|22
|27
|10
|Ротор-2
|22
|26
|11
|Рязань
|22
|24
|12
|Сатурн
|22
|16
|13
|Строгино
|22
|14
|14
|Химки-М
|22
|12
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