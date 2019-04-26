Наш волейболист победил олимпийского чемпиона в Китае

В эти дни в китайском городе Сямынь продолжают выяснять отношения самые сильные пляжные волейболисты мира. Престижный турнир категории «4 звезды» добрался до стадии плей-офф.

Волейболист клуба «Обнинск» Игорь Величко в паре с Никитой Ляминым 25 апреля достаточно неожиданно победили титулованных бразильцев Эвандро и Бруно Шмидта. Первый является чемпионом мира, а Шмидт и вовсе победитель Олимпийских игр 2016 года. Также в его активе победа на чемпионате мира. Титулованных спортсменов россияне сегодня ночью одолели в двух партиях - (23:21, 21:17).

26 апреля Величко и Лямин сыграют в первом раунде плей-офф престижного турнира.