«Калуга» сыграет четвёртый подряд домашний матч

В субботу, 20 апреля, на стадионе в Анненках футбольный клуб «Калуга» проведёт матч 20 тура первенства России во втором дивизионе. В соперниках – столичная команда «Строгино».

В первом круге в Москве нашим футболистам удалось обыграть «Строгино» со счётом 2:1.

В турнирной таблице «Калуга» занимает девятую строчку, москвичи – двенадцатую.

Отметим, что эта игра станет для калужан четвёртой подряд домашней. Ранее были обыграны «Ротор-2» и «Сатурн», а московскому «Торпедо» наши уступили.

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