Не готовы к труду и обороне: в Калуге закончились значки ГТО

Золотых значков ГТО на всех не хватает, сообщает 26 марта пресс-служба городской управы.

Чиновники связывают это с большим числом участников. Задолженность по золотым знакам отличия планируют ликвидировать в мае 2019 года.

Калужан просят отнестись к ситуации с пониманием.

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