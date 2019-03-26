Не готовы к труду и обороне: в Калуге закончились значки ГТО

Золотых значков ГТО на всех не хватает, сообщает 26 марта пресс-служба городской управы.
Чиновники связывают это с большим числом участников. Задолженность по золотым знакам отличия планируют ликвидировать в мае 2019 года.
Калужан просят отнестись к ситуации с пониманием.
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