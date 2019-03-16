Что ждёт футбольную «Калугу» в новом году

На днях футбольный клуб «Калуга» вернулся с югов. В заключительном контрольном матче калужские «космонавты» уступили любительской команде «Кубань Холдинг» со счётом 0:1. «Калуга» играла в таком составе: Бородько, Ярославцев (Бондаренко, 65), Фомин (Дёмин, 58), Боровков (Романюк, 50), Баранов, Суханов, Волгин, Жердев (Мыкитюк, 50), Дубровин (Левитин, 65), Сёмин (Маслаков, 58), Фатихов (Храпов, 46).

— Проведённое нами обследование показало, что практически все игроки находятся в плохом физическом состоянии. Накопленная усталость от нагрузок помешала в последней игре показать свои лучшие качества, — констатировал после игры главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. — Результатом мы, конечно, недовольны. Хотя были у нас и хорошие моменты. Коля Суханов выходил один на один, два момента было у Юры Дубровина. Однако нехватка свежести и отсутствие чёткости в исполнении технических приёмов повлия­ли на результат. Хорошо, что обошлось без травм. Также понравилось, что ребята старались превозмочь физическое состояние. Резюмируя, можно сказать, что результат матча разочаровал. Но цель сбора — нагрузить игроков, доведя до необходимого физического состояния, — была достигнута.

Исходя из результатов контрольных игр, которые провела «Калуга» на последнем сборе в Краснодарском крае (одну игру выиграла, одну проиграла и две свела к ничьей), с командами весьма посредственного уровня и судя по комментариям главного тренера Константина Дзуцева, уровень подготовки игроков, их мастерство и физическое состояние не позволяют пока болельщикам с большим оптимизмом смотреть в будущее и надеяться хотя бы на какой-то существенный прорыв в посредственной, тусклой жизни главной калужской команды.

В настоящее время в турнирной таблице Первенства во Втором дивизионе (зона «Центр») «Калуга» занимает 10-е место из 14 коллективов. Однако отчаи­ваться ни болельщикам, ни футболистам, ни тренерам, ни руководству не стоит. Да и нет никакого смысла. Помятуя мудрую поговорку «Что имеем — не храним, потерявши — плачем», надо ждать настоящей футбольной жизни, которая начнётся в Калуге в апреле, и приходить болеть за «космонавтов». 6 апреля «Калуга» принимает «Сатурн» (Раменское), 13-го играет дома с московским «Торпедо» и 20-го сразится со столичным «Строгино».

Эта статья была опубликована в №11 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.