Обнинские волейболисты привезли «золото» из Камбоджи

На днях в юго-восточной Азии завершился турнир мировой серии по пляжному волейболу. Спортсмены клуба «Обнинск» Максим Сиволап и Артем Ярзуткин прошли весь соревновательный путь до финала без поражений.
А в решающем матче турнира в Камбодже Сиволап и Ярзуткин победили пару из ЮАР – 2:0 (21:18, 21:18).
- Турнир прошел хорошо, - рассказал после награждения Артем Ярзуткин. - В финальной игре не была больших сложностей. Мы полностью контролировали ход матча. Диктовали южноафриканцам свои правила. Спасибо всем за поддержку. Эту победу посвящаем нашим любим и родным женщинам.
Отметим, что обнинские волейболисты рассчитывают попасть на Олимпиаду 2020 года в Токио.
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