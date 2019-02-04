«Обнинск» поднялся в тройку лидеров чемпионата России

На выходных в Обнинске прошли два матча 16-го тура Высшей лиги «Б». Волейболистки из Обнинска принимали клуб «Воронеж». Наши девушки подтвердили статус фаворита в этих поединках. В первом матче «Обнинск» камня на камне не оставил от «Воронежа» - 3:0 (25:19, 25:12, 25:16).

На следующий день борьба на площадке получилась более ожесточенной. В двух партиях из трех все решалось только в тяжелых концовках. Но все же «Обнинск» вновь победил – 3:0 (26:24, 25:18, 28:26).

Благодаря набранным в матчах с «Воронежем» 6 очкам «Обнинск» поднялся на третье место в турнирной таблице. Теперь многое будет зависеть от следующих поединков в Ижевске. Местный клуб «Италмас-ИжГТУ» примет нашу команду 23 и 24 февраля. Обе команды борются за место в тройке сильнейших.