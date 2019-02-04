Принцесса льда: как в Калуге развивается фигурное катание

В нашем городе история фигурного катания началась с открытия Ледового дворца — всего 10 лет назад, но наши юные таланты позволяют надеяться на большое будущее этого вида спорта в Калуге.
10-летняя Маргарита Лунина — одна из самых перспективных молодых фигуристок Калуги. На каток её пять лет назад привели вовсе не родители, как это часто бывает, а подружка. И теперь Риту со льда не утащить. Родители дочь во всём поддерживают и помогают. Рита — из многодетной семьи, у неё два брата: старший и младший. Учится юная фигуристка в 4-м классе школы № 7. Любит рисовать, смотреть комедийные сериалы, а сейчас, зимой, с удовольствием катается на ватрушках и лыжах. И каждый день — на лёд.
На счету спортсменки множество успешных выступлений — победы на открытых первенствах города и области, на Открытом первенстве г. Новомосковска, на открытых соревнованиях «Маршал» в г. Жукове. И уже солидная коллекция трофеев — медалей и кубков.
«Учу тройные прыжки»
На этой неделе у Риты выступления на Зональном первенстве России в Алексине, где будет представлено 34 региона. Её мечта — попасть на чемпионат России.
— Когда начала тренироваться, ничего не умела, на коньках ни разу не стояла, а думала: «Сейчас выйду на лёд и сразу все сделаю». На самом деле на первой тренировке только по бортику ходила, падала, — рассказывает Маргарита. — Где-то после трёх тренировок у меня стало получаться, более-менее скользила. А через месяц уже начали учить разные элементы — прыжки, вращения. Сейчас у меня второй юношеский разряд. Учу сложные прыжки. В моём спортивном разряде можно делать двойные, но я учу тройные. Буду сдавать на первый юношеский разряд.
— Сколько раз в неделю тренируешься?
— Шесть дней в неделю по 3 часа. Есть программные дни. Тогда начинаем с разминки, затем — прыжковая разминка, и хореограф нас по одному вызывает катать программу. Но бывают дни, когда вначале — общая физическая подготовка: разминка на полу, потом — на коньках на льду. Отдельно — по вторникам и четвергам — после катания у нас хореография.
— Расскажи о своём тренере.
— У меня было три тренера. Сейчас я занимаюсь у Елены Михайловны Ивановой. Она мастер спорта России международного класса, была чемпионкой мира среди юниоров в одиночном катании и даже соперницей Ирины Слуцкой. И чаще всего побеждала. Но из-за травмы ей пришлось уйти из профессионального спорта. Мне очень нравится мой тренер. У Елены Михайловны свои требования, она говорит: «Лучше недокрутить прыжки или упасть, но сделать так, как я прошу. Тебе будет неудобно, но потом привыкнешь и будешь делать чисто».
— Какие соревнования тебе запомнились больше всего?
— На второй юношеский разряд в конце сезона. Мне были малы коньки, сильно давили. Но я собралась и заняла 1-е место.
— Дома отмечаете победу?
— Да. Когда в ноябре на отборочных соревнованиях я заняла 1-е место, у нас был семейный ужин и чай с тортом. (Наш хореограф говорит, что тортики нельзя, но все едят.) Я просила у родителей маленькую собачку. За второй юношеский разряд мне подарили двух хомячков, потому что у нас дома уже есть большая собака и кот-сфинкс.
— А подружки-фигуристки у тебя есть?
— Есть. Но в раздевалке мы подружки, а на тренировке — соперники. Хотя мы никогда не ругаемся. Вместе смотрим выступления других. Болеем за своих. И, если на соревнованиях кто-то из наших провалился, вместе успокаиваем.
— Кто для тебя идеал в спорте, за кого из фигуристов болеешь?
— За Александру Трусову, Евгению Медведеву и Алину Загитову.
— Как видишь себя через 10 лет?
— Не знаю, но точно буду фигуристкой, я уже решила. Возможно, поступлю в физкультурный институт.
Калуге нужен новый уровень подготовки
Фигурное катание требует не только большой работы, но и серьёзных материальных вложений: на костюмы, дополнительные занятия, поездки на соревнования. Одна экипировка фигуриста обходится в 40–50 тысяч: специальные ботинки покупаются отдельно, лезвия — отдельно. Это один из самых затратных видов спорта. Между тем родители реально смотрят на ситуацию в плане развития фигурного катания в нашем регионе и иллюзий не строят. О спорте высоких достижений говорить пока рано.
— Режим у нас сумасшедший, — рассказывает мама юной спортсменки Оксана ЛУНИНА. — Вчера была основная тренировка, потом Рита немного отдохнула, перекусила и ещё 2 часа — лёд со старшей группой. Приехали во Дворец спорта в 12, уехали в 8 вечера. Но Рите нравится заниматься, её не надо заставлять. По субботам тренировки начинаются в 7 утра. Дочка сама встаёт в 5:30, собирается, завтракает. Иногда даже нас будит, если проспим. И дома всё свободное время занимается. На подаренные деньги купила мат. Смотрит «Ворониных» по телевизору и растягивается на мате, на шпагат садится. Летом на даче выносит мат на лужайку и полдня может тренироваться.
Если хочешь чего-то добиться, нужно много работать. Когда тренер ставит Рите программу — без дополнительных занятий, так называемых подкаток, не обойтись. Иногда приходится жертвовать учёбой, чтобы сходить на утренний лёд, когда там посвободней. Бывает, что вместе с дочкой ходим на каток, я беру портативную блютуз-колонку, еду за Ритой, чтобы она слышала музыку, отрабатываем элементы. Очень жаль, что для молодых спортсменов нет никаких льгот. Прийти дополнительно покататься — 250 рублей. У нас многодетная семья — трое детей, но это тоже не даёт права на льготы. На коммерческом катке в определённое время есть скидка, но только если приходишь не тренироваться. Как-то мы были в Питере, в Ледовом дворце СКА. Нас как многодетную семью пропустили бесплатно — катайся сколько хочешь. Обидно, что есть определённые виды спорта, которые поддерживаются местными властями, но это не фигурное катание.
Будет ли дочка профессиональной спортсменкой… Многое зависит от уровня развития этого вида спорта в нашем городе. Есть надежда, что вместо снесённого стадиона на улице Ленина построят современный комплекс с Ледовым дворцом и хорошим льдом. Возможно, там будут созданы условия для серьёзной подготовки спортсменов, для фигурного катания совсем другого уровня. Потому что пока составлять конкуренцию Москве нереально. Там несопоставимый уровень, в спортивной школе олимпийского резерва ЦСКА, например, по каждому направлению с детьми работает конкретный специалист — по технике скольжения, по прыжкам, по вращениям, по хореографии и т.д.
Сегодня фигурное катание очень популярно. И, приезжая на соревнования, видишь, что в некоторых областях ледовые дворцы есть даже в маленьких районных центрах — например, в Белгородской области. В Смоленске — три Дворца спорта. Многие соревнования поддерживают спонсоры, финансируют спортклубы. В нашей области ледовые дворцы только в Калуге, Обнинске и Жукове — ещё старый, советский. Спонсорство у нас не развито, и многое держится только на энтузиазме родителей.
Следующий этап для Риты — решающий: выход на первый юношеский разряд.
С тренером Еленой Ивановой.
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