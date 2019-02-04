Принцесса льда: как в Калуге развивается фигурное катание

В нашем городе история фигурного катания началась с открытия Ледового дворца — всего 10 лет назад, но наши юные таланты позволяют надеяться на большое будущее этого вида спорта в Калуге.

10-летняя Маргарита Лунина — одна из самых перспективных молодых фигуристок Калуги. На каток её пять лет назад привели вовсе не родители, как это часто бывает, а подружка. И теперь Риту со льда не утащить. Родители дочь во всём поддерживают и помогают. Рита — из многодетной семьи, у неё два брата: старший и младший. Учится юная фигуристка в 4-м классе школы № 7. Любит рисовать, смотреть комедийные сериалы, а сейчас, зимой, с удовольствием катается на ватрушках и лыжах. И каждый день — на лёд.

На счету спортсменки множество успешных выступлений — победы на открытых первенствах города и области, на Открытом первенстве г. Новомосковска, на открытых соревнованиях «Маршал» в г. Жукове. И уже солидная коллекция трофеев — медалей и кубков.

«Учу тройные прыжки»

На этой неделе у Риты выступления на Зональном первенстве России в Алексине, где будет представлено 34 региона. Её мечта — попасть на чемпионат России.

— Когда начала тренироваться, ничего не умела, на коньках ни разу не стояла, а думала: «Сейчас выйду на лёд и сразу все сделаю». На самом деле на первой тренировке только по бортику ходила, падала, — рассказывает Маргарита. — Где-то после трёх тренировок у меня стало получаться, более-менее скользила. А через месяц уже начали учить разные элементы — прыжки, вращения. Сейчас у меня второй юношеский разряд. Учу сложные прыжки. В моём спортивном разряде можно делать двойные, но я учу тройные. Буду сдавать на первый юношеский разряд.

— Сколько раз в неделю тренируешься?

— Шесть дней в неделю по 3 часа. Есть программные дни. Тогда начинаем с разминки, затем — прыжковая разминка, и хореограф нас по одному вызывает катать программу. Но бывают дни, когда вначале — общая физическая подготовка: разминка на полу, потом — на коньках на льду. Отдельно — по вторникам и четвергам — после катания у нас хореография.

— Расскажи о своём тренере.

— У меня было три тренера. Сейчас я занимаюсь у Елены Михайловны Ивановой. Она мастер спорта России международного класса, была чемпионкой мира среди юниоров в одиночном катании и даже соперницей Ирины Слуцкой. И чаще всего побеждала. Но из-за травмы ей пришлось уйти из профессионального спорта. Мне очень нравится мой тренер. У Елены Михайловны свои требования, она говорит: «Лучше недокрутить прыжки или упасть, но сделать так, как я прошу. Тебе будет неудобно, но потом привыкнешь и будешь делать чисто».

— Какие соревнования тебе запомнились больше всего?

— На второй юношеский разряд в конце сезона. Мне были малы коньки, сильно давили. Но я собралась и заняла 1-е место.

— Дома отмечаете победу?

— Да. Когда в ноябре на отборочных соревнованиях я заняла 1-е место, у нас был семейный ужин и чай с тортом. (Наш хореограф говорит, что тортики нельзя, но все едят.) Я просила у родителей маленькую собачку. За второй юношеский разряд мне подарили двух хомячков, потому что у нас дома уже есть большая собака и кот-сфинкс.

— А подружки-фигуристки у тебя есть?

— Есть. Но в раздевалке мы подружки, а на тренировке — соперники. Хотя мы никогда не ругаемся. Вместе смотрим выступления других. Болеем за своих. И, если на соревнованиях кто-то из наших провалился, вместе успокаиваем.

— Кто для тебя идеал в спорте, за кого из фигуристов болеешь?

— За Александру Трусову, Евгению Медведеву и Алину Загитову.

— Как видишь себя через 10 лет?

— Не знаю, но точно буду фигуристкой, я уже решила. Возможно, поступлю в физкультурный институт.

Калуге нужен новый уровень подготовки

Фигурное катание требует не только большой работы, но и серьёзных материальных вложений: на костюмы, дополнительные занятия, поездки на соревнования. Одна экипировка фигуриста обходится в 40–50 тысяч: специальные ботинки покупаются отдельно, лезвия — отдельно. Это один из самых затратных видов спорта. Между тем родители реально смотрят на ситуацию в плане развития фигурного катания в нашем регионе и иллюзий не строят. О спорте высоких достижений говорить пока рано.

— Режим у нас сумасшедший, — рассказывает мама юной спортсменки Оксана ЛУНИНА. — Вчера была основная тренировка, потом Рита немного отдохнула, перекусила и ещё 2 часа — лёд со старшей группой. Приехали во Дворец спорта в 12, уехали в 8 вечера. Но Рите нравится заниматься, её не надо заставлять. По субботам тренировки начинаются в 7 утра. Дочка сама встаёт в 5:30, собирается, завтракает. Иногда даже нас будит, если проспим. И дома всё свободное время занимается. На подаренные деньги купила мат. Смотрит «Ворониных» по телевизору и растягивается на мате, на шпагат садится. Летом на даче выносит мат на лужайку и полдня может тренироваться.

Если хочешь чего-то добиться, нужно много работать. Когда тренер ставит Рите программу — без дополнительных занятий, так называемых подкаток, не обойтись. Иногда приходится жертвовать учёбой, чтобы сходить на утренний лёд, когда там посвободней. Бывает, что вместе с дочкой ходим на каток, я беру портативную блютуз-колонку, еду за Ритой, чтобы она слышала музыку, отрабатываем элементы. Очень жаль, что для молодых спортсменов нет никаких льгот. Прийти дополнительно покататься — 250 рублей. У нас многодетная семья — трое детей, но это тоже не даёт права на льготы. На коммерческом катке в определённое время есть скидка, но только если приходишь не тренироваться. Как-то мы были в Питере, в Ледовом дворце СКА. Нас как многодетную семью пропустили бесплатно — катайся сколько хочешь. Обидно, что есть определённые виды спорта, которые поддерживаются местными властями, но это не фигурное катание.

Будет ли дочка профессио­нальной спортсменкой… Многое зависит от уровня развития этого вида спорта в нашем городе. Есть надежда, что вместо снесённого стадиона на улице Ленина построят современный комплекс с Ледовым дворцом и хорошим льдом. Возможно, там будут созданы условия для серьёзной подготовки спортсменов, для фигурного катания совсем другого уровня. Потому что пока составлять конкуренцию Москве нереально. Там несопоставимый уровень, в спортивной школе олимпийского резерва ЦСКА, например, по каждому направлению с детьми работает конкретный специалист — по технике скольжения, по прыжкам, по вращениям, по хореографии и т.д.

Сегодня фигурное катание очень популярно. И, приезжая на соревнования, видишь, что в некоторых областях ледовые дворцы есть даже в маленьких районных центрах — например, в Белгородской области. В Смоленске — три Дворца спорта. Многие соревнования поддерживают спонсоры, финансируют спортклубы. В нашей области ледовые дворцы только в Калуге, Обнинске и Жукове — ещё старый, советский. Спонсорство у нас не развито, и многое держится только на энтузиазме родителей.

Следующий этап для Риты — решающий: выход на первый юношеский разряд.

С тренером Еленой Ивановой.

Эта статья была опубликована в №5 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.01.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.