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Схему движения в Анненках поменяют на время «Лыжни России»

29.01.2019 16:02 3 701 Дмитрий Ивьев
Схему движения в Анненках поменяют на время «Лыжни России»

В следующую субботу, 9 февраля, в Калуге состоится XXXVII массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования пройдут на территории спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту в Анненках.

На время проведения физкультурных мероприятий в этом районе изменится схема движения транспорта. Подробнее – на представленной ниже схеме.

Начало массовых стартов – в 12:00, рассказали в калужском министерстве спорта. Регистрация участников начнётся в 10:30 в спортивном зале по адресу: ул. Анненки, 6.

- Участники физкультурного мероприятия до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье, - подчёркивают организаторы. - Каждый участник соревнований должен представить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинское заключение, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и согласие на обработку персональных данных.

Уважаемые читатели! А вы участвовали когда-либо в «Лыжне России»? Поделитесь впечатлениями в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: спорт лыжня россии
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