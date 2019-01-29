Схему движения в Анненках поменяют на время «Лыжни России»

В следующую субботу, 9 февраля, в Калуге состоится XXXVII массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования пройдут на территории спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту в Анненках.
На время проведения физкультурных мероприятий в этом районе изменится схема движения транспорта. Подробнее – на представленной ниже схеме.
Начало массовых стартов – в 12:00, рассказали в калужском министерстве спорта. Регистрация участников начнётся в 10:30 в спортивном зале по адресу: ул. Анненки, 6.
- Участники физкультурного мероприятия до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье, - подчёркивают организаторы. - Каждый участник соревнований должен представить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинское заключение, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и согласие на обработку персональных данных.
Уважаемые читатели! А вы участвовали когда-либо в «Лыжне России»? Поделитесь впечатлениями в комментариях!
|
Вратарём Калуги заинтересовались в премьер-лиге 28.01.2019 14:22
«Обнинск» оказался сильнее «Рязани» 28.01.2019 09:27
«Калуга» представила трёх новичков 25.01.2019 09:44
Обнинские волейболисты выиграли домашний турнир 24.01.2019 10:39
Обнинские пляжные волейболисты вошли в сборную России 16.01.2019 08:41
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: