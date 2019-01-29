Схему движения в Анненках поменяют на время «Лыжни России»

В следующую субботу, 9 февраля, в Калуге состоится XXXVII массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования пройдут на территории спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту в Анненках.

На время проведения физкультурных мероприятий в этом районе изменится схема движения транспорта. Подробнее – на представленной ниже схеме.

Начало массовых стартов – в 12:00, рассказали в калужском министерстве спорта. Регистрация участников начнётся в 10:30 в спортивном зале по адресу: ул. Анненки, 6.

- Участники физкультурного мероприятия до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье, - подчёркивают организаторы. - Каждый участник соревнований должен представить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинское заключение, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и согласие на обработку персональных данных.

Уважаемые читатели! А вы участвовали когда-либо в «Лыжне России»? Поделитесь впечатлениями в комментариях!