«Обнинск» оказался сильнее «Рязани»

На прошедших выходных в Обнинске прошли матчи 15-го тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу. Клуб «Обнинск» переиграл соперниц из Рязани. В двух матчах наши волейболистки практически не испытали проблем. Команда из наукограда победил со счетом 3:0.
Клуб из Калужской области продолжает погоню за место в тройке лучших чемпионата России. Сейчас наша команда делит третье место с «Брянском».
Следующие матчи обнинские волейболистки проведут 2 и 3 февраля. В наукоград приедет «Воронеж».
Фото: Андрей Хорошавин.
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