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«Обнинск» оказался сильнее «Рязани»

28.01.2019 09:27 0 135 Николай Егоров
«Обнинск» оказался сильнее «Рязани»

На прошедших выходных в Обнинске прошли матчи 15-го тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу. Клуб «Обнинск» переиграл соперниц из Рязани. В двух матчах наши волейболистки практически не испытали проблем. Команда из наукограда победил со счетом 3:0.

Клуб из Калужской области продолжает погоню за место в тройке лучших чемпионата России. Сейчас наша команда делит третье место с «Брянском».

Следующие матчи обнинские волейболистки проведут 2 и 3 февраля. В наукоград приедет «Воронеж».

Фото: Андрей Хорошавин.


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Автор
Николай Егоров 
Тэги: спорт волейбол
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