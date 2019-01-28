«Обнинск» оказался сильнее «Рязани»

На прошедших выходных в Обнинске прошли матчи 15-го тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу. Клуб «Обнинск» переиграл соперниц из Рязани. В двух матчах наши волейболистки практически не испытали проблем. Команда из наукограда победил со счетом 3:0.

Клуб из Калужской области продолжает погоню за место в тройке лучших чемпионата России. Сейчас наша команда делит третье место с «Брянском».

Следующие матчи обнинские волейболистки проведут 2 и 3 февраля. В наукоград приедет «Воронеж».

Фото: Андрей Хорошавин.