«Калуга» представила трёх новичков

Андрей Жердев.

Футбольный клуб «Калуга» на этой неделе вышел из отпуска. Команда уже начала тренировки, а сезон во второй лиге возобновится 6 апреля. Домашние игры наша команда планирует проводить в Анненках.

Ряды «космонавтов» уже пополнили три новых футболиста, сообщает пресс-служба команды.

Первым контракт подписал полузащитник Андрей Жердев. На днях ему исполнится 30 лет. Свою профессиональную карьеру он начинал в калужском «Локомотиве» в 2006 году. Также в активе Жердева два сезона за ФК «Калуга» - в 2010 году Андрей сыграл 26 матчей и забил 3 гола, а в сезоне 2011/12 провел 15 игр, в которых отличился один раз. Кроме того, Жердев выступал за подмосковную «Нару-ШБФР», старооскольский «Металлург-Оскол», барнаульское «Динамо» и кишиневский «Зимбру». В «Калугу» Андрей перешел из обнинского «Кванта», будучи одним из лидеров команды и являясь лучшим бомбардиром клуба в нынешнем первенстве - на его счету пять мячей.

Михаил Бородько.

Вратарю Михаилу Бородько 24 года. Предыдущим его клубом был «Нижний Новгород». Воспитанник красноярского футбола начинал свою карьеру во второй команде «Енисея», после чего выступал за «Металлург» (Новокузнецк), «Байкал» (Иркутск), ФК «Уфа», нижегородские «Олимпиец» и «Нижний Новгород». В его активе игры за молодежную сборную России в отборочных матчах Чемпионата Европы U-21 и Кубке Содружества.

Алмаз Фатихов.

Второй новичок – нападающий Алмаз Фатихов. Он начинал карьеру в Перми, после чего шесть сезонов отыграл за ФК «Чита». В сезоне 2017/18 Фатихов выступал в ФНЛ за ярославский «Шинник» и за ФК «Сахалин». Прошлый сезон Алмаз провел в нижнекамском «Нефтехимике» — лидере группы «Урал-Поволжье» второго дивизиона.

После 17 проведенных игр ФК «Калуга» с 19 очками занимает 10 место в зоне «Центр» второго дивизиона.