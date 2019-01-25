Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 25 января
$ 66.00 0.33
75.03 0.36
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Спорт

«Калуга» представила трёх новичков

25.01.2019 09:44 1 1085 Дмитрий Ивьев
«Калуга» представила трёх новичков

Андрей Жердев.

Футбольный клуб «Калуга» на этой неделе вышел из отпуска. Команда уже начала тренировки, а сезон во второй лиге возобновится 6 апреля. Домашние игры наша команда планирует проводить в Анненках.

Ряды «космонавтов» уже пополнили три новых футболиста, сообщает пресс-служба команды.

Первым контракт подписал полузащитник Андрей Жердев. На днях ему исполнится 30 лет. Свою профессиональную карьеру он начинал в калужском «Локомотиве» в 2006 году. Также в активе Жердева два сезона за ФК «Калуга» - в 2010 году Андрей сыграл 26 матчей и забил 3 гола, а в сезоне 2011/12 провел 15 игр, в которых отличился один раз. Кроме того, Жердев выступал за подмосковную «Нару-ШБФР», старооскольский «Металлург-Оскол», барнаульское «Динамо» и кишиневский «Зимбру». В «Калугу» Андрей перешел из обнинского «Кванта», будучи одним из лидеров команды и являясь лучшим бомбардиром клуба в нынешнем первенстве - на его счету пять мячей.

Михаил Бородько.

Вратарю Михаилу Бородько 24 года. Предыдущим его клубом был «Нижний Новгород». Воспитанник красноярского футбола начинал свою карьеру во второй команде «Енисея», после чего выступал за «Металлург» (Новокузнецк), «Байкал» (Иркутск), ФК «Уфа», нижегородские «Олимпиец» и «Нижний Новгород». В его активе игры за молодежную сборную России в отборочных матчах Чемпионата Европы U-21 и Кубке Содружества.

Алмаз Фатихов.

Второй новичок – нападающий Алмаз Фатихов. Он начинал карьеру в Перми, после чего шесть сезонов отыграл за ФК «Чита». В сезоне 2017/18 Фатихов выступал в ФНЛ за ярославский «Шинник» и за ФК «Сахалин». Прошлый сезон Алмаз провел в нижнекамском «Нефтехимике» — лидере группы «Урал-Поволжье» второго дивизиона.

После 17 проведенных игр ФК «Калуга» с 19 очками занимает 10 место в зоне «Центр» второго дивизиона.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: спорт футбол фк калуга
Еще новости из рубрики «Спорт»

Обнинские волейболисты выиграли домашний турнир 24.01.2019 10:39

Обнинские пляжные волейболисты вошли в сборную России 16.01.2019 08:41

Это Люди: он сделал первого мастера спорта в Калужской области, а через год еще двух 12.01.2019 21:30

Пристав, которая следит за порядком в судах, взяла «золото» ЧЕ-2018 по кикбоксингу 26.11.2018 17:23

Лукашенко недосчитался денег из Калуги 23.11.2018 16:19

Народные новости
1266 36
Sony
1618 16
bismark318
1441 7
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 26 января, 10:00
Контактная выставка "Федерация кошек"
Панорама, ТЦ
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 13:00
Настольные ролевые игры
Городской Досуговый центр
ср 30 января, 18:00
"Прафилактика рака, мифы, вопросы", факты
Калуга

Для детей

вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК
вс 27 января, 12:00
«Маленькие истории о больших художниках»
Калужский музей изобразительных искусств
чт 31 января, 10:00
Космодрайв - космический парк
Калуга
пт 08 февраля, 14:00
Тематическая программа для подростков "Белый попугай"
Дубрава, ДК

Концерты

пт 25 января, 18:00
Концерт "Ужель та самая Татьяна"
Дубрава, ДК
пт 25 января, 19:00
"Мы вращаем землю"
Дом музыки
сб 26 января, 17:00
"Шедевры старинной музыки ".
Калужский музей изобразительных искусств
сб 26 января, 20:00
Концерт калужской группы "Aylostera".
Калуга

Кино

Стекло
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Астрал: Новое измерение
Волки и Овцы: Ход свиньей
Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

Вчера 16:40
Новости компаний

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование

«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи

Шакалы-похоронщики расставили круглосуточные патрули по всей Калуге

Опросы

Уважаемые читатели, а кого бы вы назвали "Мисс КГУ-2019"? Голосуйте за претенденток!

 
 
Дарья Покорная, Филологический факультет
 377
Надежда Орлова, Факультет иностранных языков
 59
Евгения Болтунова, Институт истории и права
 76
Анастасия Митина, Институт социальных отношений
 78
Аполлинария Гришина, Физико-технологический институт
 60
Александра Бандюкова, Институт Психологии
 101
Анна Мосина, Институт Естествознания
 50
Анастасия Петровичева, Институт педагогики.
 64
Всего проголосовало: 865
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Как оформить узкую и длинную кухню?

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.