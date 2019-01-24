Обнинские волейболисты выиграли домашний турнир

В наукограде прошли межрегиональные соревнования среди юношеских команд 2005-2006 годов рождения. В турнире участвовали волейболисты из Обнинска, Санкт-Петербурга, Костромы, Коломны и Тулы. Всего за призовые места боролись 8 команд.
Первое место заняли юноши из Обнинска 2005 г.р.. На втором месте – Тула. «Бронзу» выиграла также команда из наукограда, только уже 2006 г.р.
Лучшими игроками были признаны Тимофей Аверинский (Обнинск 2006), Федор Федотовский (Обнинск 2005) и Дмитрий Кривоногов (Тула).
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