Обнинские пляжные волейболисты вошли в сборную России

Трое обнинских волейболистов тренируются в составе сборной России в Испании, сообщает в среду, 16 января, пресс-служба волейбольного клуба «Обнинск», в состав которого входят эти спортсмены.
- В составе команды Игорь Величко, Артем Ярзуткин и Максим Сиволап, - говорится в сообщении клуба.
- Плюс к этому в Испании находится один из лидеров сборной Олег Стояновский, который также является воспитанником клуба из Калужской области. Так что половина сборной имеет прямое отношение к Обнинску.
Тренировочный сбор продлится до 22 января.
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