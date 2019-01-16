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Обнинские пляжные волейболисты вошли в сборную России

16.01.2019 08:41 3 242 Сергей ПЕТРОВ
Обнинские пляжные волейболисты вошли в сборную России

Трое обнинских волейболистов тренируются в составе сборной России в Испании, сообщает в среду, 16 января, пресс-служба волейбольного клуба «Обнинск», в состав которого входят эти спортсмены.

- В составе команды Игорь Величко, Артем Ярзуткин и Максим Сиволап, - говорится в сообщении клуба. 

- Плюс к этому в Испании находится один из лидеров сборной Олег Стояновский, который также является воспитанником клуба из Калужской области. Так что половина сборной имеет прямое отношение к Обнинску.

Тренировочный сбор продлится до 22 января.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: спорт пляжный волейбол
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