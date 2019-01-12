Это Люди: он сделал первого мастера спорта в Калужской области, а через год еще двух

12.01.2019 21:30 663 Олег Новиков, фото из архива Владимира Морозова.

60 лет назад в Калуге появился первый мастер спорта СССР. Этого звания в далёком 1958 году был удостоен велосипедист Юрий Баранов — выпускник средней школы № 2 города Калуги. А спустя год, в 1959-м, ещё два велосипедиста - выпускника школы № 2 — Владимир Новиков и Владимир Побрызганов — повторили этот успех.

К победам и высоким спортивным званиям этих трёх спортсменов привёл тренер Владимир Николаевич МОРОЗОВ. Да-да! Тот самый Морозов, который чуть позже станет известным калужским фотографом, а потом прославит Калугу как выдающийся садовод-селикционер. Но это будет позже. А тогда, в конце 50-х — начале 60-х, имя Владимира Морозова гремело в мире велоспорта. В этом году Владимир Николаевич отпраздновал 87-летие. И мы решили с Морозовым окунуться в воспоминания о тех далёких славных годах его велосипедной молодости.

Самый первый разрядник

— Владимир Николаевич, как у вас появился велосипед, сыгравший столь заметную роль не только в судьбе, но и в истории всего калужского спорта?

— Впервые я сел на велосипед в 1946 году. Трофейный, немецкий. Мама купила его на рынке у участника войны. Время было голодное, послевоенное, но покупка была вынужденной. Велосипед помогал мне быстрее передвигаться. Фактически я тогда был инвалидом второй группы — гнила кость на правой ноге. И болезнь эта периодически обострялась в осенне-зимний период. Однако это не помешало военкомату призвать меня на службу в Военно-морской флот…

Сборная велосипедистов Калужской области. 1950-е годы.

Первые мои соревнования — открытие сезона — прошли весной 1952 года. Я тогда работал на Турбинке токарем. А пригласил меня поучаствовать в заезде — от стадиона «Локомотив» до Грабцева (20 км) — Юра Потапов с Машзавода, с которым мы вместе учились в школе рабочей молодёжи. У Юры был прекрасный велосипед по тем временам — «однотрубка», на деревянный обод приклеивалась камера-шина. У него были три задних звёздочки, что позволяло при перестановке цепи менять скорости. На Машзаводе тогда сложился кружок единомышленников — велосипедистов-энтузиастов, человек пять-шесть. А участников гонки на открытии сезона было тогда всего 20–25. Конечно, я приехал последним. Меня это не устроило. Взыграло, можно сказать.

Начал усиленно готовиться к следующему старту — в июле проходила областная Спартакиада профсоюзов, и я её выиграл. Правда, шесть сильнейших на то время калужских велосипедистов в этой гонке не участвовали — соревновались на каких-то российских стартах. Естественно, когда они вернулись, заявили мне, что победа моя — лишь причина их отсутствия. «Ах, так! — думаю. — Ну, держитесь!».

Калужские велосипедисты на параде.

В 1953-м нужно было доказывать свою состоятельность по-новому. Тем более, что намечалась первая в области 100-километровая гонка. До этого самым протяжённым был заезд до Детчина и обратно, в сумме — 70 км.

Работали мы тогда по шесть дней с одним выходным. Зимой я чаще всего бегал по воскресеньям на лыжах. А тут ещё и на велосипеде по снегу начал круги наматывать. Соседи и встречные крутили пальцем у виска. Что, мол, с ума сошёл — на велосипеде зимой кататься? А я к тому времени сделал упор ещё и на приседания — довёл их до 1500 за один подход. Приседал и на одной ноге: на левой — по 100 раз за один присест, а на больной правой мог делать только десять. Ещё смастерил себе «штангу» из переднего вала и двух утюгов — для общего развития. Друг Юра, конечно, меня осаживал: «Ты что, угробить себя хочешь?». Питание стало к тому времени чуть сытнее: в свободной продаже появился «Геркулес». И я его ел по три раза в день с маргарином, с сахаром. В общем, готовился к гонке серьёзно.

Калужские участники велогонок. 1950-е годы.

Проходила она 31 мая. Ехали сначала ночью на поезде до Мятлево, а потом на велосипедах до Медыни. Добирались к рассвету. Трасса шла до Юхнова с разворотом в Кудиново — четыре раза по 25 км. К сожалению, Юра Потапов не смог участвовать: в школе рабочей молодёжи были выпускные экзамены, учителя не отпустили. Поэтому на мне лежала, можно сказать, двойная ответственность.

Старт был раздельный. Я тронулся не спеша, экономил силы. Слышал, как зрители мне в спину выговаривали, вот, мол, плетётся. Одна мысль вначале была: лишь бы не сойти с дистанции, главное — финишировать. А тут ещё человек 20 на новых, с алюминиевой рамой, велосипедах меня поначалу обошли. Однако постепенно я стал добавлять, поняв, что силёнок ещё много, и начал вырываться в лидеры. К треть­ему повороту увидел спину чемпиона области Юрия Лоскутова, который стартовал на 10 минут раньше меня, и только тогда сообразил, что у меня результат — лучше!

Финишировал с лучшим временем — 3 часа 17 минут. Этого оказалось достаточно, чтобы мне присвоили самый первый в Калужской области третий разряд. Так я попал в сборную области. Первый разряд защитил осенью на первенстве России в Нальчике. Из 250 стартовавших велосипедистов я финишировал десятым. Ещё один калужанин — Володя Петров показал тогда время во второй сотне. Позже — в 1955-м — я участвовал в первой в Союзе многодневной велогонке на 250 км.

Владимир Морозов со своим первым гоночным велосипедом. 1953 год.

Кстати

До 1952 года в СССР — до нашего первого участия в Олимпиадах — не существовало спортивной квалификации. Но после Игр в Хельсинки партийно-советское руководство это упущение мигом исправило: появилась толстенная книга, где были указаны результаты во всех видах спорта, позволяющие присваивать спортсменам-любителям те или иные разряды. Мастером спорта СССР до 1958 года в велогонках можно было стать, лишь выиграв чемпионат страны или дважды оказавшись в призёрах на союзном первенстве.

Кто нас выводит в мастера

— Почему спортивная карьера оказалась короткой?

— В 1954 году на сборах в Грозном на одной из тренировок я увязался за чемпионом СССР, стараясь ни в чём ему не уступать. Гонялись от Нальчика к Чегемскому водопаду. Другие отстали, а мы пропустили нужный поворот и заплутали в горах. Местные жители нас приветили, угостили лепёшками с мёдом, а запивали трапезу мы холодной ключевой водой. Вернулись в расположение сборной поздно вечером, уставшие, измотанные. А наутро у меня температура под 40! Участвовать в чемпионате страны я не смог. И больше на союзный уровень уже не выходил. Кроме того, давала о себе знать больная нога — периодически я ложился на лечение. Однако на областном уровне до 1958 года я выигрывал практически все старты. Меня долго так и величали за глаза — непобедимый Морозов.

— Владимир Николае­вич, какой спортивный трофей вам больше всего запомнился?

— Медалей, кубков, конечно, было множество. А запомнился радиоприёмник «Балтика», который мне вручили за победу в гонке на 100 км Калуга — Малоярославец — Медынь. Там были предусмотрены денежные вознаграждения за победы на промежуточных этапах, которые я все три и выиграл. Да плюс общая победа. Чтобы стало понятно нынешним читателям: такой приёмник по тем временам стоил 800 рублей, а зарплата у меня была где-то 500. Так что, сами понимаете, какого масштаба был для меня и моей семьи этот приз. Он, можно сказать, стал ещё и окном в большой мир — мир культуры. Я даже по ночам слушал музыку.

— А потом вас увлекла тренерская работа…

— На тренерскую работу меня пригласил Василий Васильевич Растатуев — спортивный инструктор клуба Машзавода. Он был отменным бегуном на 800 метров и развивал лёгкую атлетику. Но заводское начальство решило продвигать и другие перспективные виды спорта. Обратились ко мне. И я, немного подумав, согласился. Было это в 1954 году.

Занятия проходили в пристройке к клубу Машзавода, где сейчас располагается СШОР по лёгкой атлетике «Темп». Само здание клуба было построено ещё до войны. В нём в 1941 году я учился, когда в нашей «железнодорожной» школе № 10 (сейчас СОШ № 14) устроили военный госпиталь.

В 1954-м желающих заниматься в велосипедной секции практически не было. Поэтому я сам пошёл по школам, разговаривал со всеми учителями физкультуры, чтобы советовали ребятам, подходящим по параметрам, прийти ко мне. В итоге набрал 50 человек. Но со временем многие отсеялись. А всё дело в том, что в зимнее время мы не катались, а занимались физподготовкой, баскетболом, штангой. Кому-то это не понравилось. Остались самые упорные. В основном, это были ученики соседней с клубом Машзавода школы № 2.

Цветы — непобедимому Морозову! Конец 1950-х годов.

В 1956 году я уже повёз их всех на Спартакиаду школьников в Ленинград. Для всех нас это стало событием, а для ребят — приобретением бесценного соревновательного опыта. Потому и стали потом мастерами спорта Юрий Баранов — в 1958-м и два Владимира — Новиков и Побрызганов — в 1959-м, что увидели перспективу своего роста и возможность состязаться с сильнейшими сверстниками на высочайшем уровне.

Нужно сказать, что и регио­ну в целом развитие велосипедного спорта приносило немало преимуществ. Ежегодные Спартакиады суммировали спортивные успехи республик и областей, а в велосипедном спорте мы всегда были среди 10–20 лучших в СССР и России. Даже в трековых гонках участвовали, хотя велодромы тогда были лишь в Одессе, Москве и Туле. Это приносило калужскому спорту очки и необходимое финансирование. Да, к сожалению, мы не могли в те годы отправлять своих велосипедистов зимой на сборы на Чёрное море в Туапсе, Сочи, Сухуми, но в Доме отдыха в Балабаново уже в марте начинали подготовку к сезону. И у нас это получалось вполне успешно.

После демографического провала, связанного с войной, последним моим воспитанником — мастером спорта СССР — стал в 1964 году Владимир Белокопытов, 1946-го года рождения. В 1966-м я по личным мотивам ушёл из тренеров. Это грустная история. О ней я вспоминать не хочу.

— Владимир Николаевич, а когда приобрели свой последний велосипед? Продолжаете общение с двухколёсным другом?

— Свой последний велосипед приобрёл в 1980 году. И участвовал в ветеранских гонках до 2015 года в Кондрово. Так вышло, что моя дача находится в деревне Люблинка Дзержинского района. Именно в этом рай­оне и сложилась своя сильная федерация велоспорта. Здесь ежегодно проводятся соревнования. Вот и меня пригласили тряхнуть стариной лет пять назад. До 85 лет я и там был всегда среди победителей в своём возрасте. А сесть на велосипед меня в последний раз попросили год назад журналисты телеканала «Ника» для съёмок документального фильма. Так что с велосипедом я не расстаюсь до сих пор — вот уже более 70 лет.