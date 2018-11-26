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Пристав, которая следит за порядком в судах, взяла «золото» ЧЕ-2018 по кикбоксингу

26.11.2018 17:23 0 278 Дмитрий Ивьев
Пристав, которая следит за порядком в судах, взяла «золото» ЧЕ-2018 по кикбоксингу

На днях в словенском Мариборе завершился чемпионат Европы по кикбоксингу. Золотую медаль чемпионата завоевала судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов из Калуги Ксения МИРОШНИЧЕНКО.

За звание сильнейших боролись более 200 профессиональных кикбоксеров из разных стран  континента, сообщает УФССП по Калужской области. Наша землячка выступала в дисциплине «лайт-контакт» в весовой категории до 65 килограммов и не оставила шансов соперницам, победив в трёх турнирных боях.

Благодаря вкладу судебного пристава из Калуги, российская сборная завоевала больше всех золотых медалей и стала победителем турнира. «Золото» Европы обеспечило Ксении Мирошниченко также путевку на чемпионат мира.

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Тэги: спорт
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