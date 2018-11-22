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Михаил Бабинцев — результативный перехватчик

22.11.2018 21:30 0 122
Михаил Бабинцев — результативный перехватчик

«Адреналин» — «ОИАТЭ».

На чемпионате Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Калужской области сыграно уже 4 тура сезона-2018/2019 гг.

В этом сезоне в Лиге играет 9 команд, получается, что в каждом туре одна свободна от игр. Поэтому и неодинаковое количество проведённых поединков.

Непобедимый «ОИАТЭ»

Однако, как бы там ни было, со 100-процентным показателем идёт лишь один коллектив — обнинские студенты из «ОИАТЭ» (3 победы в 3 матчах).
В субботу студенты-атомщики переиграли чемпиона «Pro Basket» со счётом 56:46. У победителей отличились лидеры — Андрей Зуйков (19 очков + 11 подборов, «дабл-дабл») и Бойраз Омер (11 + 12, тот же «дабл-дабл»), а также Даниил Лешков (14 очков). У проигравших — Максим Ширишорин (15), Сергей Емельянов и Михаил Бабинцев (по 10 очков).

Михаил Бабинцев (слева).

«Обнинск» доминировал

В том же спортзале ОИАТЭ другой представитель наукограда — «Обнинск» — уверенно разобрался с калужским «Адреналином» (103:60). Антон Дудин, пропустивший матч с «КФ МГТУ», в волю оторвался, набрав 25 очков. Его партнёр Роман Журавлёв реабилитировался за не совсем удачную игру с Техническим университетом и собрал нужные баллы для «дабл-дабла» — 15 очков + 12 подборов. Николаю Артёмову не хватило лишь 2 атакующих передач до заветного показателя — 13 очков при 8 передачах. В этом матче у обнинцев отсутствовал один из лидеров — Виктор Дементьев, а также его 16–17-летние подопечные, которые вместе со своим тренером в прошедший уик-энд участвовали в Первенстве области среди юниоров в Козельске и заняли 1-е место. У «Адреналина» 14 очков «выбил» Сергей Плакущев, по ходу сезона перешедший из «База-Сити». Константин Королёв собрал «коллекцию» из 12 очков и 14 передач.

Стабильный «КФ МГТУ»

В пятничном же матче один из фаворитов турнира, «КФ МГТУ», доказал, что не расслабился после яркой «виктории» над «Обнинском» и почти не заметил сопротивления от «База-Сити» (100:60), хотя в первой четверти «горожане» и доставили некоторые неудобства сопернику (20:20). Но затем всё встало на свои места. У победителей сразу 5 игроков набрали более 10 очков: Александр Сидоров (27), причём целенаправленно 2 раза атаковал кольцо на последних секундах, чтобы «выбить стольник», и это ему удалось, высветив на табло «ровные» цифры, Фарид Мурзин (18 очков + 9 подборов), Георгий Грачёв (15). У проигравших: у Максима Камонина — 11 очков, у Павла Дорофеева — 12, у центрового Никиты Якушева — 9 очков + 13 подборов. Но матч запомнился и тем, что в нём торжествовало раннее нападение и запредельное количество попыток дальних попаданий — 38:21 в пользу «КФ МГТУ». На двоих — аж 59 бросков за 40 игровых минут! Дух «дальнобойщиков» из НБА витал над площадкой!

«Гигант» растёт

Замыкал тур поединок команд, проигравших до этого все свои матчи — «Гигант» vs «Прогресс». С первых минут инициа­тиву в свои руки взяли «гигантовцы», правда, к большому перерыву и сразу после возобновления игры их соперник чуть сократил счёт, но ненадолго. Уверенно выиграв заключительную четверть (24:11), «Гигант» довёл дело до убедительной победы, первой для себя в чемпионате (75:45). Сергей Белоусов набрал «дабл-дабл»: 23 очка + 13 подборов, у Александра Котельникова — 20 очков. У проигравших самым результативным стал Егор Чепелёв (12 очков). «Гигант» сделал большой шаг наверх, теперь он делит 6–7 места.

Пофамильно

Ну а теперь о лидерах по разным статистическим показателям.

Самые результативные: М. Бабинцев — 76 очков; А. Сидоров — 67; А. Зуйков — 66. Лидер по атакующим передачам К. Королёв — 18. По количеству перехватов лидирует тот же М. Бабинцев — 17. А. Зуйков лидирует в 2 номинациях: «Очки в среднем за матч» — 22,0 (вместе с В. Дементьевым и одноклубником Ильёй Шабельником) и «Средний коэффициент полезности» — 26,0. Лучший по подборам Сергей Белоусов — 52.

И теперь — к турнирной таблице. Осталось в ней лишь три «0». Две команды ещё не испытали радости победы, одна — не проигрывала… Команды расставлены согласно процентному соотношению: победы — количество матчей.

Автор: Игорь КЛОЧЕВ.

Эта статья была опубликована в №47 газеты «Калужский перекрёсток» от 21.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


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Тэги: спорт
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