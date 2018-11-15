ГТО-мания: кому и зачем это нужно

Вслед за государственными и муниципальными служащими зарегистрироваться на сайте движения велели калужским школьникам.

Явление под названием ГТО, хорошо знакомое каждому советскому человеку и слегка подзабытое в 90-е и нулевые, вновь входит в нашу жизнь. Нормы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» активно сдают старшеклас­сники, а также чиновники — областные и муниципальные. Правда, и те, и другие делают это не совсем по своей воле, хотя принцип добровольности и прописан в пользовательском соглашении на сайте движения.

«Совок»

Некоторые государственные и муниципальные служащие на условиях анонимности рассказывали нам, что регистрировались и сдавали спортивные нормы по указанию своих начальников. В социальных сетях калужане пишут: «Всех бюджетников весной-летом в добровольно-принудительном порядке заставляли сдавать ГТО. Тех, кто по здоровью не проходит, заставляли писать заявление: мол, я осознаю всю опасность для своего здоровья, но всё равно буду сдавать. Даже при «совке» такого маразма не было!»

На областных планёрках по понедельникам регулярно звучат отчёты о том, как чиновники сдают нормы ГТО. Так, 28 мая этого года министр спорта Алексей ЛОГИНОВ доложил: комплекс «Готов к труду и обороне» сдали лишь 0,64% жителей региона. Среди чиновников этот показатель оказался повыше — 8%.

Дабы взбодрить народ, руководство области даже предложило учитывать при аттестации чиновников в том числе и выполнение ими нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». После этого заявления сотрудники областной, городской и районных администраций действительно стали активнее сдавать ГТО. За два месяца среди областных чиновников из 1635 человек нормы комплекса выполнили 227. Среди почти 5 тысяч муниципальных служащих с «заданием» справились 1089 человек.

К труду и обороне будь готов!

Нынешней осенью численность участников Всероссийского движения решили увеличить за счёт школьников и учащихся спортивных секций.

Вообще-то многие дети — в основном, старшеклассники — достаточно активно сдавали ГТО и раньше: золотой значок даёт дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Теперь же к сдаче спортивных нормативов решили привлечь не только выпускников, а вообще всех школьников. В сентябре-начале октября они принесли домой записочки от учителей и тренеров с просьбой зарегистрировать дочек и сыновей на портале ГТО.

— Старшая дочь пришла из школы и рассказала, что классный руководитель велела всем обязательно зарегистрироваться на сайте движения, — рассказала нам калужанка Мария, мама двух дочерей (имя по просьбе женщины изменено. — Прим. ред.). — Через неделю то же самое мне сообщила младшая дочь-дошкольница, которая занимается в спортивной школе. Я подошла к тренеру и учителю, объяснила, что не буду этого делать, поскольку участие в ГТО добровольное.

С аналогичной ситуацией столкнулся и известный в Калуге общественный деятель Виталий ЧЕРНИКОВ.

— Дети сообщили, что надо зарегистрироваться на сайте ГТО, иначе, как им сказал учитель, у них могут возникнуть сложности при поступлении в вуз, — говорит он. — Знакомые педагоги также рассказывали, что директоров школ предупредили: если не будет 100%-го охвата регистрацией на сайте ГТО, то их ждут санкции в виде либо лишения премии, либо строгого выговора. Дошло до того, что на этом сайте регистрируют даже пожилых уборщиц и дворников, имеющих инвалидность!

«Никакого приказа нет»

Руководство министерства образования и науки Калужской области, как только тема добровольно-принудительной сдачи норм ГТО стала активно обсуждаться в соцсетях, тут же дало понять: оно тут ни при чём.

«Никакого приказа нет. Мы считаем, что любые меры, направленные на принуждение детей к регистрации или, тем более, к сдаче норм ГТО — это абсолютно неправильно, — цитирует главу регионального минобра Александра АНИКЕЕВА радиостанция «Говорит Москва». — Я пока о подобных случаях не слышал, но дам команду, чтобы установили источник. Если такие факты будут выявлены, то, конечно, мы будем принимать меры реагирования».

— Когда министр образования и науки заявляет, что никаких указаний не было и всё дело в том, что кто-то чего-то не понял, у меня сразу возникают следующие мысли, — говорит Виталий Черников. — Либо министерство плохо объяснило и подчинённые восприняли рекомендацию как обязательное руководство к действию, либо нам говорят неправду и такое распоряжение всё-таки было, поскольку сложно представить, чтобы неправильно поняли сразу все и везде.

Гранты на миллионы

Виталий Черников решил разобраться, что же стоит за тремя заветными буквами «ГТО» и было ли всё-таки указание массово регистрироваться на сайте движения.

— Выяснил, что администрирует сайт ГТО.ру некая Дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани аж 2013 года! Среди учредителей этой Автономной некоммерческой организации — МАУ «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета МО г. Казани» и Кабинет министров Республики Татарстан. За прошедшие пять лет данная организация выиграла множество федеральных тендеров на общую сумму около 300 млн. рублей. То есть, регистрируя своих детей на сайте ГТО, мы с вами фактически помогаем организации показать её значимость и силу. А значит, завтра эта шарашкина контора получит новые многомиллионные гранты и тендеры.

Вероятно, на это можно было бы закрыть глаза, если бы целью этих миллионов была реальная забота о состоянии здоровья россиян, особенно — подрастаю­щего поколения. Но в это Виталий Черников верит с трудом.

— Сильно сомневаюсь, что подобные вещи делаются ради нашего блага. Для этого государство должно не заставлять граждан регистрироваться на каких-то сайтах, а создавать условия для того, чтобы они могли заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни. Например, в Канаде во всех населённых пунктах численностью от 700 человек и выше имеются спортзалы с двумя отделениями: для занятий хоккеем и кёрлингом. Они построены на бюджетные средства и заниматься там могут все желающие. В Калуге же занятия физкультурой и спортом для широкого населения — целая проблема.

Учитывая, какие колоссальные суммы крутятся в этой системе, не исключает Черников в ней и коррупционной составляющей.

— Мне, например, не совсем понятно, почему организацию так рьяно поддерживают различные министерства, почему они так активно помогают ей набирать новых участников. Трудно поверить, чтобы всё это происходило «по дружбе». Вопросов очень много.

Своих детей регистрировать на сомнительном сайте Виталий Черников, конечно, не стал. Однако большинство других родителей предпочитают не лезть на рожон: «Не хотим создавать проблемы учителям и тренерам». При этом добавляют: если дело дойдёт до сдачи нормативов, напишут отказ — здоровье детей дороже.

Из истории вопроса

Проект комплекса ГТО был утверждён 11 марта 1931 года. Первоначально к испытаниям допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не моложе 17. Особым условием было удовлетворительное состояние здоровья. Определял его врач, который устанавливал, что выполнение норм по данному комплексу не навредит здоровью человека.

Первый комплекс ГТО состоял из 21 испытания, 15 из которых носили практический характер, например, метание гранаты, умение управлять трактором, мотоциклом, автомобилем, передвижение в противогазе на 1 км, поднимание патронного ящика весом в 32 килограмма и безостановочное передвижение с ним на расстояние 50 метров.

Эта статья была опубликована в №46 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.