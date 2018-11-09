Как Калуга без большого волейбола осталась

09.11.2018 21:30 368

На волейбольной карте России Калужская область занимает особое место благодаря таким выдающимся, прославленным спортсменам, как Александр Савин, чьё имя увековечено в зале Славы мирового волейбола, олимпийские призёры Ярослав Антонов и Александр Сапрыкин, чемпион Европы Олег Булыкин.

Из старшего поколения калужских волейболистов можно было бы собрать супер-дружину мирового уровня.

Какие были перспективы!

В 2000-е в Обнинске, где получил образование Александр Савин, открыли школу олимпийского резерва и назвали её именем этого великого спортсмена. Тогда в наукограде появилась и очень сильная женская команда.

И если бы чиновники от спорта обратили на неё хотя бы какое-то внимание, повернулись к ней лицом и помогли минимальным, но стабильным финансированием, уверен, клуб из Обнинска в двухтысячных был бы в элите российского волейбола.

Несколько сезонов калужский клуб «Ока» был оплотом мужского волейбола в регионе. Российские спортивные аналитики восторженно удивлялись тому, «как в отсталой в спортивном плане области смогли собрать и подготовить такую классную команду?» А «Ока» продолжала восхищать, стремительно набирая обороты в элите российского волейбола! Калужане выиграли две Лиги чемпионата страны подряд.

Для поклонников волейбола (а их в Калуге предостаточно) — это была сказка! Во время домашних игр небольшой зал спортшколы «Вымпел», где более чем скромно базировалась «Ока», яблоку негде было упасть! Как болели! Человеческая поддержка была сумасшедшей! Такую бы — финансовую. Увы… Обещания построить волейбольный Дворец спорта на 3000 зрителей, которые давали чиновники на самом высоком уровне, оказались пустым звуком.

Но реалии оказались другими

Очень быстро главная спортивная гордость региона стала обузой для него. Команда существовала на субсидии из областного бюджета. Руководство клуба самостоятельно пыталось искать спонсоров в регионе, где чуть ли не каждую неделю с помпой открываются новые предприятия, но моментально получало за это по рукам: мол, нельзя действовать в обход руководства.

Ситуация с финансами выглядела так. Постановление по субсидированию принималось обычно в марте месяце. Реальные же деньги команда получала в апреле-мае. И чтобы как-то жить-выживать, руководители клуба вынуждены были брать кредиты. Так продолжалось из года в год. А «Ока», несмотря на всю эту абсурдную, катастрофическую ситуацию, продолжала радовать болельщиков. И в конце концов попала в долговую яму. Апогеем всего этого финансового беспредела стал 2017 год. Министерство спорта Калужской области опубликовало новое постановление о субсидировании 19 ноября! А значит, почти год надо было как-то существовать, фактически без единой копейки.

Александр Савин — игрок столетия по версии Международной федерации волейбола, олимпийский чемпион: «В Калужской области обязана быть сильная мужская волейбольная команда. У нас очень богатые традиции в этом виде спорта. Калужская земля воспитала немало волейбольных чемпионов. А в спортивных школах сейчас занимается много талантливых ребят».

В итоге остался мужской волейбол нашей области без команды. Так оно и легче, не надо чиновникам ломать голову над поиском денег на финансирование, партнёров для команды. Да, собственно, оно им надо? Главное для чиновников — правильно оформленные и вовремя сданные ура-отчёты.

На кого равняться юным?

В Калужских ДЮСШ тренируются полтысячи мальчишек и девчонок. В Обнинске ещё 250 юниоров, мечтающих о победах и высоких достижениях. И это не говоря про другие районы, где также в нашумевших ФОКах занимаются волейболом. На кого равняться? Куда им идти дальше?

Вот всего один пример. Воспитанник «Оки» попал в юношескую сборную России, где рядом с ним оказались парни из Новосибирска, Нового Уренгоя, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, где к спорту высших достижений по-настоящему достойное отношение. Тренировалась наша восходящая звёздочка не покладая рук, с одной, но большой мечтой — стать профессиональным волейболистом. Вернулся домой, а команды профессиональной в Калуге уже нет... Тренироваться негде. И не с кем. Через какое-то время снова получает от национальной команды приглашение. Приезжает, выходит на площадку и... чувствует, что проигрывает своим сверстникам в конкуренции за место в сборной по всем параметрам. И нет теперь у парня мечты. Отобрали дяденьки от спорта. А у Калужской области не стало перспективного спортсмена, в которого было вложено столько тренерских и его собственных сил.

Андрей Богутский. 2014 год.

О будущем

В пляжном волейболе мы также недавно лишились самого сильного спортсмена страны. Олег Стояновский прошёл с клубом «Обнинск» всё: становление в классическом волейболе, победы на молодёжных чемпио­натах мира и Европы. Теперь он — лидер сборной России, главная надежда на Олимпиаде в Токио. Только Олег уже выступает не за Калужскую область. Зачем нашему региону олимпийские чемпионы?

Не нужны и свои, калужские, спортсмены. Из воспитанников «Оки» можно сейчас было бы собрать приличную команду. Сергей Локтионов получил боевое крещение в матче с лучшим клубом мира — казанским «Зенитом». Теперь выступает в Ярославле, в команде Суперлиги. Между прочим, сильнейшем турнире мира.

Сергей Локтионов — игрок клуба Суперлиги «Ярославич»:

«Если бы команды в Калуге не было, то я даже не знаю, стал бы волейбол моей профессией. Большую часть своих знаний я получил здесь. Много игр с сильными командами сыграл за «Оку». Без всего этого ничего не получилось бы».

Несколько лет назад команда Калужской области выиграла «бронзу» финала Первенства России. Наши волейболисты показали, что в них надо вкладываться, ведь это будущее нашего спорта. Был в том коллективе Никита Савостьянов. С радостью бы сейчас молодой спорт­смен играл в Калуге. Да негде.

Никита Савостьянов — игрок клуба «Владимир»:

«Как игрок я сформировался, когда играл в Первой лиге при великолепном тренере Леониде Митрофанове. Там я получил очень многое. «Ока» делала всё для того, чтобы мы не думали ни о чём, кроме волейбола».

Калужская область будет представлена в этом сезоне только в Первой лиге мужского волейбола. Там выступают любительские команды. Руководство областного центра и региона считают, что такое нищенское существование — это нормально. Только вот дети наши не играют за Калугу.

Мнение одного из детских тренеров:

«Я лучше отдам воспитанников в Москву, Новосибирск...Тут нет пока тренера и команды, где они вырастут».

Команды нет. Тренер есть. Алексей Кулачонок — многолетний капитан «Оки», при котором калужский волейбол поднялся на небывалые высоты. Он приехал в Калугу больше 10 лет назад и решил обосноваться в нашем регионе. Двукратный чемпион мира и сейчас выступает за ветеранов Калужской области. А эта команда, кстати, выиграла «золото» чемпионата России в сентябре.

Алексей Кулачонок — двукратный чемпион мира:

«Я работал последний сезон с калужской командой «Юниор». Мне повезло, что в нашей области в детстве эти ребята прошли хорошую школу. Работать с ними можно и нужно. Через год-два из 18-летних пацанов мы бы сделали крепкий коллектив, для начала — Высшей лиги «Б». Главное — создать условия. Иначе ребята закончат с волейболом. Посмотрите на Локтио­нова и Савостьянова, они выросли тут, потому что был сильный клуб. Сейчас не осталось ничего».

В калужском волейболе есть всё: великие традиции, спортивные школы, перспективная молодёжь. Нет только одного — внимания к самому виду спорта. А ведь такого количества чемпионов и призёров Олимпийских игр не дал России больше ни один регион.

Автор: Николай ЕГОРОВ.

Эта статья была опубликована в №45 газеты «Калужский перекрёсток» от 07.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.