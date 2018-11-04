Наш спортсмен стал двукратным чемпионом Британии

Уроженец Кондрово, один из лучших мотокроссменов мира Евгений Бобрышев второй раз в своей карьере взял главный титул Великобритании по мотокроссу MX1. Первый раз это было в 2010-м.
Весь сезон-2018 наш земляк гонял на Suzuki за частную команду Нила Принса Lombard Express Suzuki.
В Италии — 10-й
Двадцать этапов нынешнего чемпионата мира по мотокроссу в королевском классе MXGP проходили в 18 странах.
Победителем заключительного этапа Гран-при Италии, который состоялся на всемирно известном треке автодрома Энзо и Дино Феррари в Имола, стал пилот из голландии Джеффри Херлингс на мотоцикле KTM. Евгений Бобрышев замкнул десятку сильнейших.
В сезоне — 12-й
Далеко не всё удачно складывалось для Евгения в этом году. Подводил мотоцикл. Были и падения, и сходы с трасс. Однако очень серьёзных травм, слава Богу, нашему гонщику избежать удалось. В итоге по сумме всех мировых заездов Бобрышев занял лишь 12-е место. Безусловно, это не тот результат, на который он мог рассчитывать и какого вообще достоин бронзовый призёр чемпионата мира-2015, выступавший в прошлом году за заводскую команду Honda. Кстати сказать, бывшая его команда без Бобрышева выступала не очень удачно и по сумме всех заездов осталась без медалей.
Новый чемпион — Херлингс
Кстати, голландец Херлингс в итоге и стал абсолютным чемпионом 2018-го. Второе место у Кайролли, также представляющего команду KTM. Бронза досталась бельгийскому пилоту Клементу Дессалле (Kawasaki). Четвертое и пятое места заняли бельгиец Тим Гайзер (Honda) и француз Готье Паулин (HUS).
Специфические треки Британии
Выступая за частную команду без заводской поддержки на мотоцикле, который серьёзно уступает машинам лидеров, Евгений компенсировал недостатки технического качества количеством соревнований. За сезон Бобрышев принял участие более чем в 30! Но особую надежду возлагал на чемпионат Англии.
Судьба титула British Motocross Champion решалась в воскресенье, 14 октября. Действующий чемпион Грэм Ирвин к финалу в протоколе по набранным очкам занимал третью строчку. Однако из-за травмы был вынужден прекратить гонки. Бобрышев шёл в списке претендентов вторым. Для того чтобы завоевать титул, Евгению необходимо было набрать не менее 40 очков. То есть в двух заездах он должен был прийти к финишу как минимум в ТОП-3.
— До этого мне откровенно не везло на британских трассах, — делился своими ощущениями перед финалом Bobbi (так прозвали Бобрышева в мире мотокросса). — Из всех трасс мне более-менее знакомы три-четыре. Кроме того, эти классические треки порой очень узкие и травмоопасные. Иногда к ним чуть ли не вплотную прилегают заборы. Так что если вылетишь с трассы, есть риск угодить прямо в заграждение. И в первых заездах были серьёзные падения. Но я вставал и продолжал гонку, превозмогать жуткую боль, стиснуть зубы и отгонять мысли сойти с трассы.
Решил не рисковать — и выиграл
Так было в Хокстон Парке, когда Евгений получил сотрясение. Потом в Шотландии серьёзно повредил колено. Однако в финале, который проходил в Линге (графство Норфолк, Англия), к Бобрышеву вернулись и везение, и удача. Дважды Bobbi финишировал вторым. Мог бы прийти к финишу и первым. Однако, понимая, что рисковать не стоит, выбрал правильную тактику — держался за лидером. И Евгению хватило дважды второго места, чтобы стать первым в общем зачёте чемпионата Британии 2018 года. С перевесом в 5 очков наш земляк взял титул Maxxis ACU British Motocross Champion!
Новый контракт
Ещё в конце августа, на Гран-при Швейцарии, стало известно, что Евгений Бобрышев подписал новый контракт с командой BOS GP. И вместе с англичанином Тимми Сирлом в 2019-м примет участие в чемпионате мира MXGP уже на новой марке мотоцикла.
— Мне поступали и другие предложения. Однако в итоге я решил остаться с этой командой, — прокомментировал свой выбор Евгений Бобрышев. — На следующий год руководство ставит перед нами амбициозные задачи — бороться за ТОП-5 в чемпионате мира MXGP. Менеджер Жан-Жак, ранее работавший с командой CLS, обладает серьёзными знаниями и опытом. Заводской поддержки, к сожалению, пока не ожидается. Однако мы рассчитываем на поддержку Kavasaki Europe. Команда будет продвигать подвески BOS в частные команды, участвующие в чемпионатах мира.
Что ж, будем внимательно следить за успехами нашего прославленного земляка, замечательного человека. Тем более интересно, что для Bobbi это будет весьма любопытный сезон с новым, малоизвестным ему мотоциклом. Ведь до этого, как он сам говорит, шутливо улыбаясь, гонял на Kawasaki лишь в классе «65».
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