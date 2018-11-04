Наш спортсмен стал двукратным чемпионом Британии

Уроженец Кондрово, один из лучших мотокроссменов мира Евгений Бобрышев второй раз в своей карьере взял главный титул Великобритании по мотокроссу MX1. Первый раз это было в 2010-м.

Весь сезон-2018 наш земляк гонял на Suzuki за частную команду Нила Принса Lombard Express Suzuki.

В Италии — 10-й

Двадцать этапов нынешнего чемпионата мира по мотокроссу в королевском классе MXGP проходили в 18 странах.

Победителем заключительного этапа Гран-при Италии, который состоялся на всемирно известном треке автодрома Энзо и Дино Феррари в Имола, стал пилот из голландии Джеффри Херлингс на мотоцикле KTM. Евгений Бобрышев замкнул десятку сильнейших.

В сезоне — 12-й

Далеко не всё удачно складывалось для Евгения в этом году. Подводил мотоцикл. Были и падения, и сходы с трасс. Однако очень серьёзных травм, слава Богу, нашему гонщику избежать удалось. В итоге по сумме всех мировых заездов Бобрышев занял лишь 12-е место. Безусловно, это не тот результат, на который он мог рассчитывать и какого вообще достоин бронзовый призёр чемпионата мира-2015, выступавший в прошлом году за заводскую команду Honda. Кстати сказать, бывшая его команда без Бобрышева выступала не очень удачно и по сумме всех заездов осталась без медалей.

Новый чемпион — Херлингс

Кстати, голландец Херлингс в итоге и стал абсолютным чемпионом 2018-го. Второе место у Кайролли, также представляющего команду KTM. Бронза досталась бельгийскому пилоту Клементу Дессалле (Kawasaki). Четвертое и пятое места заняли бельгиец Тим Гайзер (Honda) и француз Готье Паулин (HUS).

Специфические треки Британии

Выступая за частную команду без заводской поддержки на мотоцик­ле, который серьёзно уступает машинам лидеров, Евгений компенсировал недостатки технического качества количеством соревнований. За сезон Бобрышев принял участие более чем в 30! Но особую надежду возлагал на чемпионат Англии.

Судьба титула British Motocross Champion решалась в воскресенье, 14 октября. Действующий чемпион Грэм Ирвин к финалу в протоколе по набранным очкам занимал третью строчку. Однако из-за травмы был вынужден прекратить гонки. Бобрышев шёл в списке претендентов вторым. Для того чтобы завоевать титул, Евгению необходимо было набрать не менее 40 очков. То есть в двух заездах он должен был прийти к финишу как минимум в ТОП-3.

— До этого мне откровенно не везло на британских трассах, — делился своими ощущениями перед финалом Bobbi (так прозвали Бобрышева в мире мотокросса). — Из всех трасс мне более-менее знакомы три-четыре. Кроме того, эти классические треки порой очень узкие и травмоопасные. Иногда к ним чуть ли не вплотную прилегают заборы. Так что если вылетишь с трассы, есть риск угодить прямо в заграждение. И в первых заездах были серьёзные падения. Но я вставал и продолжал гонку, превозмогать жуткую боль, стиснуть зубы и отгонять мысли сойти с трассы.

Решил не рисковать — и выиграл

Так было в Хокстон Парке, когда Евгений получил сотрясение. Потом в Шотландии серьёзно повредил колено. Однако в финале, который проходил в Линге (графство Норфолк, Англия), к Бобрышеву вернулись и везение, и удача. Дважды Bobbi финишировал вторым. Мог бы прийти к финишу и первым. Однако, понимая, что рисковать не стоит, выбрал правильную тактику — держался за лидером. И Евгению хватило дважды второго места, чтобы стать первым в общем зачёте чемпионата Британии 2018 года. С перевесом в 5 очков наш земляк взял титул Maxxis ACU British Motocross Champion!

Новый контракт

Ещё в конце августа, на Гран-при Швейцарии, стало известно, что Евгений Бобрышев подписал новый контракт с командой BOS GP. И вместе с англичанином Тимми Сирлом в 2019-м примет участие в чемпионате мира MXGP уже на новой марке мотоцикла.

— Мне поступали и другие предложения. Однако в итоге я решил остаться с этой командой, — прокомментировал свой выбор Евгений Бобрышев. — На следующий год руководство ставит перед нами амбициозные задачи — бороться за ТОП-5 в чемпионате мира MXGP. Менеджер Жан-Жак, ранее работавший с командой CLS, обладает серьёзными знаниями и опытом. Заводской поддержки, к сожалению, пока не ожидается. Однако мы рассчитываем на поддержку Kavasaki Europe. Команда будет продвигать подвески BOS в частные команды, участвующие в чемпионатах мира.

Что ж, будем внимательно следить за успехами нашего прославленного земляка, замечательного человека. Тем более интересно, что для Bobbi это будет весьма любопытный сезон с новым, малоизвестным ему мотоциклом. Ведь до этого, как он сам говорит, шутливо улыбаясь, гонял на Kawasaki лишь в классе «65».

Эта статья была опубликована в №44 газеты «Калужский перекрёсток» от 31.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.