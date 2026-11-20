В Москве прошли чемпионат и первенство России по воздушной гимнастике с участием порядка 240 спортсменов из 40 регионов страны.

Бронзовые медали в дисциплине «дуэт, стропы» завоевали представители спортивного клуба «Pro-цирк» Вивьен Плешкова и Мария Мамаева среди гимнасток 14-17 лет.

В пятницу, 20 ноября, об этом сообщили в Минспорта региона.