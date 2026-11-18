Обнинская компания SINTEC Group заключила соглашение о технологическом сотрудничестве с трехкратным обладателем Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом» — на сезон КХЛ 2026/2027. Один из лидеров отечественного хоккея сделал ставку на разработки из нашего региона.

Соглашение предполагает совместную работу в течение регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и розыгрыша Кубка Гагарина. Калужский производитель обеспечит автопарк всей клубной вертикали уральцев смазочными материалами, автохимией и автокосметикой.

Выбор действующего лидера чемпионата КХЛ может говорить о высокой надежности продукции, которую выпускают в технопарке United Petrochemicals (входит в SINTEC Group) в Калужской области.

В руководстве уральского клуба подчеркивают, что выбирали партнера с прицелом на стопроцентную отдачу как на трибунах, так и в официальном автопарке команды.

Игорь Виер

исполнительный директор ХК «Металлург» Для нас важно, чтобы партнерство приносило реальную пользу клубу и было интересно нашим болельщикам. Доверие в вопросах обслуживания инфраструктуры команды абсолютно, и мы уверены в высокой надежности продукции наших партнеров. Совместно мы разрабатываем программу для болельщиков, которая позволит превратить посещение «Арены Металлург» в настоящий праздник спорта.

На домашней арене «Металлурга» болельщиков ждут розыгрыши билетов и эксклюзивного мерча, автограф-сессии с хоккеистами в совместной бренд-зоне, а также шанс попасть на экскурсию в раздевалку одного из грандов Континентальной хоккейной лиги.

Урал традиционно считается одним из самых сложных регионов страны с точки зрения логистики и климата. Зимой столбик термометра часто опускается ниже отметки в минус 25 градусов, тогда как график переездов и календарь игр хоккейного клуба расписаны буквально по минутам. Любая заминка с транспортом грозит срывом тренировочного и соревновательного процесса.

Выходу на лед КХЛ предшествовали многолетние полевые испытания смазочных материалов на уральских трассах экстремального ралли-рейда «Уральский рубеж» на территории Магнитогорска и Миасса, где подготовленные гоночные машины преодолевают свыше 1300 км тяжелого горного бездорожья.

Контракт с «Металлургом» стал частью системной работы калужской компании по поддержке отечественного спорта. На федеральном уровне холдинг выступает долгосрочным стратегическим партнером Всероссийской хоккейной лиги, поддерживает спортивные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Омска, Красноярска и других регионов, а в сентябре 2026 года амбассадором бренда стал легендарный капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Большое внимание бизнес уделяет развитию спорта в родной Калужской области. Компания много лет помогает юным воспитанникам обнинской СШОР «Олимп» и уже несколько сезонов поддерживает главную хоккейную дружину региона — ХК «Калуга», которая в нынешнем сезоне успешно дебютировала на профессиональном уровне в чемпионате ВХЛ.