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Спорт

Калужанин стал бронзовым призером всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

Дмитрий Ивьев
11.11, 15:17
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В Ставрополе завершился чемпионат страны и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, где состязались порядка 216 участников из 56 регионов.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» вошел в тройку сильнейших.

Демьян Космодемьянский в дисциплине кросс-лонг завоевал бронзовую медаль всероссийского турнира, показав результат 1:25.53 и уступив спортсменам из Воронежской области, рассказали в Минспорта.

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