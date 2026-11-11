Калужанин стал бронзовым призером всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

В Ставрополе завершился чемпионат страны и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, где состязались порядка 216 участников из 56 регионов.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» вошел в тройку сильнейших.

Демьян Космодемьянский в дисциплине кросс-лонг завоевал бронзовую медаль всероссийского турнира, показав результат 1:25.53 и уступив спортсменам из Воронежской области, рассказали в Минспорта.