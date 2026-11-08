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Новость дня Спорт

Валидольная игра: проигрывая 0:3 «Калуга» отыгралась, но победить не смогла

Сергей ПЕТРОВ
08.11, 07:53
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Вечером 7 ноября хоккейный клуб «Калуга» провел домашний матч против альметьевского «Нефтяника».

Подопечные Андрея Кирдяшова продемонстрировали бойцовский характер и смогли отыграть три шайбы после провального начала, однако этого оказалось недостаточно для победы. Мы проиграли со счетом 3:4.

Главный тренер ХК «Калуга» Андрей Кирдяшов после игры отметил характер команды, но признал, что соперник заслужил победу.

— Начали игру с 0:3, конечно, тяжело потом доставать из себя, но смогли, достали! Второй и третий периоды парни здорово играли, не опустили рук, но сегодня у нас три забито, и этого оказалось мало для победы, — сказал Андрей Кирдяшов. — Наверное, соперник заслужил эту победу, поздравляю их, ну, а нам надо работать.

Отвечая на вопрос о том, что помешало переломить исход матча в концовке, наставник калужан указал на дисциплинарные проблемы.

— Удаления. Не нужно было удаляться на дальней синей, аккуратнее надо играть в такие моменты, оставалось играть-то 5-7 минут, поэтому, опять же, дисциплина здесь подвела, — добавил Кирдяшов.

Главный тренер «Нефтяника» Артём Анисимов назвал игру валидольной и поблагодарил команду за характер.

— Игра непростая, скажем так, валидольная. Очень много отработали в меньшинстве, позволили сопернику отработать в большинстве. То, что выстояли в конце, забили — молодцы! Команду, болельщиков с победой! — прокомментировал матч Анисимов.

После 22 игр ХК «Калуга» с 27-ю очками занимает в ВХЛ 11 место из 30 и уверенно движется к выходу в следующий этап.

На счету калужан 9 чистых побед, одна по буллитам, одна в овертайме, 6 поражений в основное время, 3 в овертайме и два раза наши уступили по буллитам.

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