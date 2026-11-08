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Новость дня Спорт

Калужанка пробилась на Чемпионат Мира в Пекине

Сергей ПЕТРОВ
08.11, 07:21
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В Санкт-Петербурге на чемпионате России по плаванию на короткой воде представительница Калужской области Алина Гайфутдинова завоевала путевку на мировое первенство.

В субботу, 7 ноября, спортсменка стала первой на дистанции 100 метров на спине, преодолев ее за 56,63 секунды.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил победительницу и ее наставников Наталию Козлову и Анастасию Фесикову.

- Это не просто победа на российском турнире — Алина отобралась на чемпионат мира, который пройдет в декабре в Пекине, — подчеркнул глава региона.

В командном зачете сборная Калужской области в составе Дмитрия Савенко, Андрея Николаева, Полины Малаховой и Алины Гайфутдиновой выиграла золотые медали в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров.

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