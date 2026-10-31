Малоярославецкий спортивный клуб «Факел» вошёл в сотню лучших спортивных практик страны

Михаил Тырин

На всероссийском конкурсе «Спорт в школе — вместе к победам!» соревновались более 250 школьных клубов, а финал состоялся 28 октября в Москве

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Михаил Тырин 101 Читайте KP40.RU: MAX Telegram Дзен ВК ОК

«Факел» получил звание лауреата в номинации «Лучшая практика развития школьного спортивного клуба» — опыт клуба представила заместитель директора по воспитательной работе Оксана Кузнецова. Вместе с дипломом клуб получил сертификат на приобретение спортинвентаря от отечественных производителей. Поздравляем руководителя клуба Василия Соломонова, педагогов и юных спортсменов — за этой победой стоят труд, сплочённость и искренняя любовь к спорту.