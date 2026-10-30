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Спорт

Калужский кикбоксер выиграл чемпионат мира

Дмитрий Ивьев
30.10, 12:16
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С 19 по 24 октября в Колумбии проходил чемпионат мира по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 50 стран мира.

Медали международного турнира разыгрывались в шести дисциплинах: К-1, лайт-контакт, лоу-кик, фулл-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.

Сборная России вернулась с победой в медальном зачете чемпионата мира, завоевав 95 наград.

В составе национальной команды выступил Андрей Макаров, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел». Наш спортсмен стал победителем в «лайт-контакт» весовой категории 91+ кг, рассказали в Минспорта.

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