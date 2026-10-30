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В Обнинске прошел ветеранский волейбольный турнир

Дмитрий Ивьев
30.10, 11:25
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В минувшую субботу в Обнинском физкультурно-оздоровительном комплексе «Технология» состоялся ветеранский турнир по волейболу среди мужских команд в категории 40+. За призовые места боролись шесть коллективов из Калужской и Московской областей.

Соревнования объединили спортсменов, для которых волейбол остаётся не только любимым видом спорта, но и частью жизни. Турнир направлен на популяризацию волейбола, здорового образа жизни и поддержку дружеских связей между командами.

За победу в турнире боролись шесть команд из Калужской и Московской областей: SINTEC и ФОК «Технология» из Обнинска, сборная Калужской области, «Звезда» из Малоярославца, «Трудовые резервы» из Московской области и «Тайфун» из Калуги.

Сергей Тимофеев Сергей Тимофеев
тренер ВК SINTEC

В Обнинске сильны волейбольные традиции, и такие турниры помогают сохранять их и передавать дальше. Для нас важно, чтобы ветераны спорта продолжали выходить на площадку, встречаться с достойными соперниками и получать удовольствие от игры.

Иван Солдатов Иван Солдатов
капитан сборной команды SINTEC

Турнир стал для нас насыщенным и по-настоящему боевым испытанием. На каждом этапе приходилось бороться за результат, и в итоге мы завоевали бронзовые медали. Для команды это достойный итог соревнований и повод двигаться дальше!

По итогам соревнований первое место заняла команда «Трудовые резервы». Серебряными призёрами стала сборная Калужской области — действующие чемпионы России в возрастной категории 55+. В матче за третье место команда SINTEC обыграла «Тайфун» — действующих чемпионов Калужской области в любительской волейбольной лиге со счётом 2:0 и завоевала бронзовые медали турнира.

Дмитрий Федотов Дмитрий Федотов
тренер сборной России по волейболу

Волейбол — это игра, в которой красота сочетается с азартом борьбы, а стремление к победе — с умением действовать сообща. Здесь важны не только мастерство и характер, но и командная работа. Здорово, что благодаря инициативе людей и компаний, поддерживающих спорт, проходят такие турниры. Они дают возможность встречаться на площадке, сохранять любовь к игре и укреплять традиции волейбола.

Церемонию награждения провёл главный тренер сборной России по волейболу Дмитрий Федотов. Призёры получили кубки, медали и грамоты, а также подарки от SINTEC Group.

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