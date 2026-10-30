Калужанин выиграл «серебро» на Кубке России по бильярдному спорту до 17 лет

В Москве завершился VI этап Кубка России U17 по пулу «10», где приняли участие 35 спортсменов.

Обладателем серебряной медали стал калужанин Елисей Морозов из АНО «Школа бильярда».

Спортсмен дошёл до финала, одолев с результатом 5:4 соперников в четверть- и полуфинале. В финальном поединке Елисей уступил Леониду Пуляеву из Санкт-Петербурга со счётом 2:6, рассказали в Минспорта.