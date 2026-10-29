Калужане взяли «бронзу» на чемпионате России по танцам

В Москве прошёл открытый чемпионат России по танцевальному спорту.

В нём участвовало около 1400 спортсменов. Хорошие новости для Калужской области: медаль завоевали ребята из калужского клуба «Платинум».

«Бронзу» в европейской программе в категории юношей и девушек 12–13 лет взяли Елисей Крикун и София Костоглодова, сообщили в Минспорта.