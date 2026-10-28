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Спорт

Калужские многоборцы выиграли медали на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
28.10, 15:04
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Из Липецка, где проходили всероссийские соревнования по морскому многоборью (в дисциплине морское троеборье), воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова привезли шесть медалей.

Турнир собрал порядка 250 юношей и девушек 14-18 лет из 8 регионов России.

В личном зачете победу одержал Макар Раскостов, а на третье место пьедестала поднялся Лев Поляков.

В командном зачете юноши вместе с Ярославом Аблязовым и Иваном Югановым завоевали золотые медали.

Среди девушек «бронза» у Варвары Прониной в личном первенстве и в тандеме с Алисой Зорковой. А наша команда в составе Марии Прониной, Варвары Прониной и Софии Лапшиной стала сильнейшей в зачете, рассказали в Минспорта.

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