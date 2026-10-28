Калужские многоборцы выиграли медали на всероссийском турнире
Из Липецка, где проходили всероссийские соревнования по морскому многоборью (в дисциплине морское троеборье), воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова привезли шесть медалей.
Турнир собрал порядка 250 юношей и девушек 14-18 лет из 8 регионов России.
В личном зачете победу одержал Макар Раскостов, а на третье место пьедестала поднялся Лев Поляков.
В командном зачете юноши вместе с Ярославом Аблязовым и Иваном Югановым завоевали золотые медали.
Среди девушек «бронза» у Варвары Прониной в личном первенстве и в тандеме с Алисой Зорковой. А наша команда в составе Марии Прониной, Варвары Прониной и Софии Лапшиной стала сильнейшей в зачете, рассказали в Минспорта.
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