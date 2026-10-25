Более 360 юных регбистов приняли участие в первенстве округа в Малоярославце
24 октября в Малоярославце состоялось Открытое первенство округа по регби.
Турнир посвятили годовщине Малоярославецкого сражения 1812 года.
- Это повод ещё раз напомнить ребятам, какой ценой ковалась слава нашей земли и как важно быть сплочёнными перед любыми вызовами, - написал в соцсетях глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфёнов.
На поле вышли более 360 юных регбистов: 32 команды из Малоярославца и других городов России.
Частью программы стало возложение цветов к Вечному огню у Курган в знак благодарности героям.
- Спорт воспитывает характер. Уверен, что сегодняшние юные регбисты вырастут сильными, честными и неравнодушными людьми, - отметил Вячеслав Парфёнов.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!