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Спорт

Более 360 юных регбистов приняли участие в первенстве округа в Малоярославце

Татьяна Светлова
25.10, 09:58
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24 октября в Малоярославце состоялось Открытое первенство округа по регби.

Турнир посвятили годовщине Малоярославецкого сражения 1812 года.

- Это повод ещё раз напомнить ребятам, какой ценой ковалась слава нашей земли и как важно быть сплочёнными перед любыми вызовами, - написал в соцсетях глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфёнов.

На поле вышли более 360 юных регбистов: 32 команды из Малоярославца и других городов России.

Частью программы стало возложение цветов к Вечному огню у Курган в знак благодарности героям.

- Спорт воспитывает характер. Уверен, что сегодняшние юные регбисты вырастут сильными, честными и неравнодушными людьми, - отметил Вячеслав Парфёнов.

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