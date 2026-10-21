Четыре чёрных пояса и новые чемпионы: в Калужской области прошёл большой праздник единоборств

В Боровске на татами спорткомплекса «Звезда» собралось более ста участников и гостей фестиваля из множества городов Центрального федерального округа. Всех объединил 57-й турнир школы единоборств «Держава», который прошел при поддержке SINTEC Group.

Турнир имеет почти тридцатилетнюю историю, и в 2026 году «Держава» сделала еще один шаг вперёд: соревнования впервые прошли по правилам всестилевого карате при поддержке Федерации Шинкудорю.

Конкуренция была на пределе — за награды боролось более 100 юных спортсменов из Обнинска, Калуги, Жукова, Тулы, Липецка, Ярославля, Иваново, Москвы и Московской области.

В ходе праздника сразу 4 чёрных пояса (2 и 3 дан) — впервые в истории школы — получили тренеры и воспитанники «Державы»: Александр Малинкин, Тигран Аветисян, Алена Рогова и Аршак Еприкян, показавшие достойный пример юным спортсменам. Награды наставникам вручил президент Международной ассоциации Буджин Шинкудорю Игорь Самохин.

Александра Малинкина отметили ещё одной знаковой наградой — юбилейной медалью в честь 70-летия первого наукограда РФ за многолетние заслуги в спорте, которую торжественно под аплодисменты наставнику вручил председатель собрания города Обнинска Константин Пахоменко.

Юрий Фрай

заслуженный тренер России, директор спортивной школы единоборств «Держава» Более 25 лет SINTEC Group вместе с «Державой» воспитывают дисциплину, стремление к победе, характер будущих чемпионов. За эти годы в нашей школе своё мастерство отточили сотни спортсменов — победителей и призёров первенств и чемпионатов России, Европы и мира.