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Новость дня Спорт

Четыре чёрных пояса и новые чемпионы: в Калужской области прошёл большой праздник единоборств

Дмитрий Ивьев
21.10, 15:48
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В Боровске на татами спорткомплекса «Звезда» собралось более ста участников и гостей фестиваля из множества городов Центрального федерального округа. Всех объединил 57-й турнир школы единоборств «Держава», который прошел при поддержке SINTEC Group.

Турнир имеет почти тридцатилетнюю историю, и в 2026 году «Держава» сделала еще один шаг вперёд: соревнования впервые прошли по правилам всестилевого карате при поддержке Федерации Шинкудорю.

Конкуренция была на пределе — за награды боролось более 100 юных спортсменов из Обнинска, Калуги, Жукова, Тулы, Липецка, Ярославля, Иваново, Москвы и Московской области.

В ходе праздника сразу 4 чёрных пояса (2 и 3 дан) — впервые в истории школы — получили тренеры и воспитанники «Державы»: Александр Малинкин, Тигран Аветисян, Алена Рогова и Аршак Еприкян, показавшие достойный пример юным спортсменам. Награды наставникам вручил президент Международной ассоциации Буджин Шинкудорю Игорь Самохин.

Александра Малинкина отметили ещё одной знаковой наградой — юбилейной медалью в честь 70-летия первого наукограда РФ за многолетние заслуги в спорте, которую торжественно под аплодисменты наставнику вручил председатель собрания города Обнинска Константин Пахоменко.

Юрий Фрай Юрий Фрай
заслуженный тренер России, директор спортивной школы единоборств «Держава»

Более 25 лет SINTEC Group вместе с «Державой» воспитывают дисциплину, стремление к победе, характер будущих чемпионов. За эти годы в нашей школе своё мастерство отточили сотни спортсменов — победителей и призёров первенств и чемпионатов России, Европы и мира.

Роман Акимов Роман Акимов
заместитель генерального директора SINTEC Group

Каждый родитель и педагог хочет вырастить ребёнка в гармонии — человеком, который несёт в себе добро, справедливость и милосердие. И единоборства учат не только совершенствовать мастерство и побеждать — они формируют сильных, уверенных людей, готовых быть опорой для своих родных и близких. Мы более 20 лет поддерживаем любительский и профессиональный спорт — от футбола, хоккея и лыжных гонок до шахмат и волейбола. Обязательно продолжим эту системную и масштабную работу в родном для компании регионе, ведь спорт растит ребят, готовых к любым жизненным ситуациям и испытаниям.

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