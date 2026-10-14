Грация международного масштаба: «Калужский зубр» собрал 120 бодибилдеров

Открытый чемпионат по бодибилдингу в Калужской области объединил более 120 атлетов из десятков городов России и Республики Беларусь. Свое название соревнования получили благодаря краснокнижному зубру, который сегодня по праву считается одним из главных символов региона.

Одним из главных партнеров масштабного праздника эстетики, спорта и железной дисциплины выступила компания SINTEC Group из Обнинска.

На сцену вышли представители Тулы, Твери, Брянска, Калужской и Московской областей, белорусские спортсмены. Участники демонстрировали безупречный рельеф и идеальную физическую форму, харизму, уверенность в себе и виртуозное мастерство работы с залом.

Каждое появление на помосте превращалось в эффектный мини-спектакль, за которым стояли месяцы изнурительного труда, ежедневные многочасовые тренировки и строжайший режим питания.

Александр Гринин

председатель Федерации бодибилдинга Калужской области У наших спортсменов все максимально строго и расписано по времени: питание, отдых и, конечно, тренировки. Это высочайшая самодисциплина, и, наверное, ничего лучше еще не придумали, чтобы всегда держать себя в таком тонусе.

Растущий зрительский интерес и практически эталонный уровень организации позволили вывести соревнования на новую орбиту. Уже в следующем году первенство может получить официальный статус чемпионата Центрального федерального округа, что привлечет на калужскую землю еще больше статусных партнеров, поклонников железного спорта и титулованных атлетов.

Дмитрий Ярыгин

старший менеджер бренда SINTEC категории «Автохимия и автокосметика» Бодибилдинг — это спорт про цель, силу воли, постоянную работу над собой, уверенность в себе и своих силах и, конечно, стремление быть лучшими в своем деле. Мы максимально разделяем эти ценности. И благодаря такому подходу продукция SINTEC, которую выбирают миллионы потребителей в России и десятках стран мира, отвечает мировым стандартам качества. Очень здорово, что сам турнир стремительно развивается, приобретает международный статус. И, самое главное, с каждым годом мы видим все больше новых лиц, которые выбирают спорт и здоровье.

Победители и призеры увезли из Калуги эксклюзивные пятикилограммовые кубки в виде зубров. Генеральный партнер — компания SINTEC Group — предоставила наборы бытовой химии и автокосметики.

Более 20 лет компания, носящая статус одного из системообразующих предприятий региона, активно участвует в жизни родного края, системно реализуя десятки значимых инициатив, направленных на развитие сферы здравоохранения, образования и спорта.

Также большое внимание уделяется экологии: недавно совместно с национальным парком «Угра» и Министерством культуры и туризма Калужской области завершился масштабный проект по сохранению биоразнообразия. В регионе построен современный адаптационный вольер площадью более 7 гектаров, куда уже отправились на перезимовку первые лесные исполины из соседних заповедников.