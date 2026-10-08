В Малоярославце задержали ремонт бассейна

Ремонт большой и малой чаш плавательных бассейнов идет в местном ФОКе.

Старое покрытие демонтировали два месяца назад.

Завершить работы планировалось в середине сентября.

- Есть небольшая корректировка по срокам — она связана с объективными обстоятельствами и не влияет на общий ход работ, - заявил 8 октября глава района Вячеслав Парфенов.