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Спорт

В Малоярославце задержали ремонт бассейна

Дмитрий Ивьев
08.10, 09:32
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Ремонт большой и малой чаш плавательных бассейнов идет в местном ФОКе.

Старое покрытие демонтировали два месяца назад.

Завершить работы планировалось в середине сентября.

- Есть небольшая корректировка по срокам — она связана с объективными обстоятельствами и не влияет на общий ход работ, - заявил 8 октября глава района Вячеслав Парфенов.

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