В Малоярославце задержали ремонт бассейна
Ремонт большой и малой чаш плавательных бассейнов идет в местном ФОКе.
Старое покрытие демонтировали два месяца назад.
Завершить работы планировалось в середине сентября.
- Есть небольшая корректировка по срокам — она связана с объективными обстоятельствами и не влияет на общий ход работ, - заявил 8 октября глава района Вячеслав Парфенов.
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