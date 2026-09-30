В школе № 50 открылась новая спортивная площадка

Её открыли для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом 30 сентября рассказали в городской администрации.

На площадке установили снаряды для ключевых испытаний: здесь можно тренироваться в подтягиваниях и отжиманиях, отрабатывать прыжки в длину и метание мяча.

Пространство создано не только для физической подготовки: оно помогает ребятам учиться ставить перед собой цели, действовать сообща и вырабатывать привычку регулярно заниматься спортом, отметили в администрации.