В школе № 50 открылась новая спортивная площадка
Её открыли для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом 30 сентября рассказали в городской администрации.
На площадке установили снаряды для ключевых испытаний: здесь можно тренироваться в подтягиваниях и отжиманиях, отрабатывать прыжки в длину и метание мяча.
Пространство создано не только для физической подготовки: оно помогает ребятам учиться ставить перед собой цели, действовать сообща и вырабатывать привычку регулярно заниматься спортом, отметили в администрации.
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