Калужане выиграли медали на Кубке России по универсальному бою

В Саратове состоялся Кубок страны, а также всероссийские соревнования по универсальному бою памяти Ильи Николаевича Очкина. Более 1000 участников из 36 регионов состязались за медали турнира.

В рамках Кубка победу в весовой категории 80 кг одержал Дмитрий Петрухин из спортшколы «Луч» (Калуга).

Бронзовая медаль на счету его партнерши Камиллы Тибиловой среди спортсменок до 57 кг.

Также третье место завоевали Егор Константинов (до 95 кг) и Иван Филимонов (95+ кг) из ГБУ ДО КО «СШ по борьбе».

На всероссийских соревнованиях сильнейшим спортсменом стал Роман Тришкин, представляющий спортивную школу «Лидер» (Киров).